Filho pequeno de Serginho Groisman rouba a cena durante premiação e viraliza na web: ‘se jogou no chão’

O filho pequeno do apresentadorn Serginho Groisman roubou a cena no Prêmio APCA nesta segunda-feira (17).

Na noite, famosos e celebridades se reuniram no Teatro Sérgio Cardoso, em São Paulo, para acompanhar o resultado da 67ª edição do Prêmio, criado e realizado pela Associação Paulista de Críticos Teatrais.

No entanto, quem roubou a cena, foi o filho de Serginho Groisman - um dos premiados, como detalhado pelo site iBahia.

O pequeno Thomas, de apenas 7 anos, subiu no palco enquanto o pai discursava e ficou bem à vontade. Na web, a fofura acabou viralizando entre os usuários.

Ele sentou e deitou no palco, sorriu, interagiu com artistas e permaneceu até que a cerimônia terminasse.teragiu com artistas e permaneceu até que a cerimônia terminasse.

Ainda de acordo com as informações, o herdeiro é fruto do relacionamento do apresentador com a dentista Fernanda Molina.

Isabel Teixeira, Osmar Prado, Mano Brown foram alguns premiados da 67°edição da premiação organizada pela Associação Paulista de Críticos Teatrais#ibahia #apca #filhodeserginhofroisman #thomas https://t.co/56IryRcABT — iBahia (@iBahia) July 18, 2023

Com informações do site iBahia

