Filho de Andressa Urach afirma produzir conteúdos da mãe para plataforma adulta OnlyFans

Arthur Urach, de 18 anos de idade, viralizou nas redes sociais, após pegar web de surpresa com revelação nesta terça-feira (18). Filho de Andressa Urach, de 35 anos, o jovem resolveu abrir o jogo ao responder algumas dúvidas de seus seguidores no Instagram, a respeito do OnlyFans, plataforma adulta onde a mãe vende seus conteúdos.

“Arthur é você que filma o Only da Andressa?”, perguntou um fã na caixinha do Instagram. “Yep, sou muito f*da nas fotos, né?”, respondeu o jovem.

Filho de Andressa Urach afirma produzir conteúdos da mãe para plataforma de conteúdo adulto (Reprodução/Instagram @arthururachoficial)

“Você não sente vergonha da sua mãe se vender, você filma ela assim?”, questionou ainda outro seguidor. “Tenho vergonha não, estou bem sereno com a decisão dela”, esclareceu Arthur.

Filho de Andressa Urach afirma produzir conteúdos da mãe para plataforma de conteúdo adulto (Reprodução/Instagram @arthururachoficial)

Após respostas de Arthur viralizar nas redes, diversos internautas comentaram sobre o assunto. “Difícil acreditar que isso seja real”, comentou um internauta em uma página de fofoca. “Ele tá certo,errado é o psiquiatra que deu alta”, comentou outro, debochando da situação.

“Tá, eu geralmente não opino nas escolhas desse povo, mesmo que eu não concorde, deixo pra lá porque não é da minha conta... mas eu não consigo fingir normalidade nessa... Tudo tem limite”, registraram em um post no Instagram.

Leia mais:

Confira alguns tuítes:

Hj sem acessar esse site, fiquei sabendo da fofoca do viúvo e que a Andressa Urach pede o filho pra fazer as postagens do OF dela. Definitivamente jogar o telefone no rio é a única opção! — P🅰️i C🅰️i🅰️o 👳🏾‍♂️ (@CHenricosta) July 18, 2023

Como assim o Filho da Andressa Urach grava os "conteúdos" dela. Essa mulher sempre consegue se superar nas bizarrices — Danillo Santos (@danillo_g3) July 18, 2023

Descobrindo que é o filho da Andressa Urach que filma o conteúdo dela pro OnlyFans pic.twitter.com/ZGkgsIMHxw — Wellington Oliveira (@well_author) July 18, 2023

Visitação em boate

Nas últimas semanas, Andressa Urach também polemizou ao receber o filho em uma boate de entretenimento adulto onde trabalha. A modelo, que recentemente se separou do marido e padrasto de Arthur, mostrou o filho aos seu lado por meio do Instagram.

“Olha só quem veio se divertir no @grutaazulclub.oficial”, escreveu a modelo. A boate linkada é a mesma em que Andressa anunciou onde voltaria à prostituição em 2021, período em que estava grávida do segundo filho.

Devido a suas novas escolhas, diversos internautas criticaram a modelo, inclusive pela presença do filho na boate em que trabalha. Em uma publicação na nova rede social Threads, a famosa revelou não abraçar as críticas. “Nunca me importei com o que falam e não vai ser agora”, escreveu na eṕoca.