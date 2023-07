Demissões na Record: jornalismo da emissora tem cortes e isso é só o começo

Nesta segunda-feira a Record anunciou as demissões da ex-apresentadora do Domingo Espetacular, Patrícia Costa, e dos repórteres Roberto Thomé e Sylvestre Serrano.

Outros profissionais que também foram demitidos nesse grande corte foram o diretor de Apoio Operacional do Jornalismo, Luiz Cardamone, o diretor de Conteúdo OTT (PlayPlus), Josmar Bueno Júnior, e o coordenador do núcleo de Esportes, Georgios Theodorakopoulos, conhecido como Grego, a coordenadora de produtos originais multiplataformas, Carmen Farão, e a apresentadora do bloco de esportes do Balanço Geral, Janice de Castro.

Apesar do clima tenso na redação dos jornalísticos da emissora, todos sabem que essa foi só a ponta do iceberg. Pelo menos mais 200 cabeças devem rolar nos próximos dias, principalmente nos jornalísticos da casa, em uma tentativa de equilibrar as contas da empresa. Um dos poucos núcleos que deve se salvar do ‘facão’ na Record é o núcleo de teledramaturgia, simplesmente porque já foi todo terceirizado há muito tempo e está sob a gestão da Igreja Universal do Reino de Deus, que compra os horários das novelas.

LEIA TAMBÉM: “Me deixou exposto”: Jesuíta Barbosa faz publicação em que diz ser agredido e apaga em seguida

De acordo com a empresa, os critérios adotados para as demissões são altos salários e produtividade.

Os cortes são necessários em um momento em que a emissora, assim como Globo e SBT, sofre com queda na venda de publicidade e os altos custos de produção.Pesa ainda sobre a direção da Record a responsabilidade de tentar equilibrar o prejuízo de R$ 517 milhões registrado no ano passado, o mais alto já registrado na emissora.