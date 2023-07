BMW se arrebentou no poste: Ex-The Voice sobre acidente e é hospitalizada

Conhecida por ter se tornado uma das finalistas do The Voice Brasil em 2013 e pelo papel como atriz na série ‘Encantado’, da Globoplay, Ludmillah Anjos foi hospitalizada nesta segunda-feira após um acidente com automóvel em Brasília, no Distrito Federal.

De acordo com o Corpo de Bombeiros local, ao atender uma chamada de emergência se deparou com uma BMWi destruída após colidir com um poste e cinco passageiros presos às ferragens, um deles Ludmillah.

A assessoria de imprensa da atriz informou que aguarda o boletim médico para fazer um pronunciamento sobre o estado de saúde da atriz, mas familiares já adiantaram que ela fraturou costelas e teve sangramento interno (hemorragia) na cabeça e no fígado. Os demais passageiros do carro também ficaram seriamente machucados.

LEIA TAMBÉM: “Me deixou exposto”: Jesuíta Barbosa faz publicação em que diz ser agredido e apaga em seguida

Nas redes sociais, o perfil da atriz dizia que o acidente foi “aparentemente um grande susto”, mas pedia orações pela recuperação da artista.”Ontem, a Ludmillah estava gravando um filme em Brasília e, de fato, sofreu um acidente que, graças a Deus, aparentemente, não passou de um grande susto. Ela está em Brasília ainda em observação e se recuperando com acompanhamento médico, e nós esperamos que logo logo esteja de volta fazendo o que mais ama e sendo feliz junto de todos nós!”, disse.

O acidente da atriz foi comentado nesta terça-feira durante o programa matinal ‘Encontro’. A apresentadora disse que sua produção entrou em contato com a companheira de Ludmillah, chamada Laís, e ela disse que os médicos querem repetir os exames já feitos para conferir a evolução do quadro de saúde dela e das lesões deixadas pelo acidente.

LEIA TAMBÉM: Pedido inusitado na hora do sexo: “Pediram pra cantar Quem Quer Pão”, relembra Xuxa

DIVERSÃO

O carro que se acidentou era conduzido por um jovem de 27 anos. Enquanto ele dirigia, Ludmillah gravava vídeos e cantava com os outros amigos, alegremente, pouco antes da colisão.