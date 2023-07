B.B. King, Rei do Blues, ganha exposição no MIS em São Paulo com experiência sensorial (Reprodução/Divulgação)

O Museu da Imagem e Som (MIS) trará diversos elementos que representam a vida e obra de B.B. King, com uma exposição inédita em homenagem ao Rei do Blues. Intitulada como ‘B.B. King: um mundo melhor em algum lugar’, a mostra acontece a partir do dia 26 de julho e promete abordar temas de segregação e inclusão, por meio de uma experiência sensorial.

Esta é a primeira exposição inteiramente dedicada ao artista no Brasil, com acervos históricos sobre B.B. King. A exposição contará com imagens do B.B. King Museum, revelando diversas fases da carreira do cantor, desde o jovem Riley Ben King, aos 23 anos, com o violão Gibson L48, de Michael Ocs, além de seu retrato exibindo o prêmio de Melhor Álbum de Blues Tradicional na 42ª Cerimônia do Grammy, em 2000.

A exposição também trará as credenciais de todas as turnês realizadas pelo artista no Brasil, nos últimos 30 anos e um pin exclusivo temático distribuído por B.B. para fãs nos términos dos shows, o primeiro troféu Grammy recebido pelo cantor em 1971 e a mais a guitarra Gibson Lucille, assinada pelo cantor em seu show em São Paulo em 1993.

Experiência sensorial

A mostra com elemento sensorial traz uma sequência de épocas, fatos e detalhes da vida de B.B. King, por meio de uma linha do tempo e do espaço com a história do artista. A exposição também contará com um fluxo inspirado no curso meândrico do rio Mississipi, onde fica a cidade de Memphis, conhecida como a capital do blues. O rio se converte em uma metáfora que mescla as cores, texturas e formas no movimento contínuo da vida.

A exposição revela uma geometria preta e branca que divide e separa no início da exposição, representando a segregação. Aos poucos, a instalação se transforma em uma paleta multicolorida da diversidade de cores e conteúdos, criando uma praça que celebra a diversidade, além de um convite ao diálogo.

Serviço | “B.B. King: um mundo melhor em algum lugar”

Museu da Imagem e do Som – MISAvenida Europa, 158, Jardim Europa, São Paulo| (11) 2117 4777 | www.mis-sp.org.br

Data: 26 de julho a 08 de outubro

Horários: terças a sextas, das 10h às 19h; sábados, das 10h às 20h; domingos e feriados, das 10h às 18h

Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia) | Entrada gratuita às terças (retirada na bilheteria física do MIS)

