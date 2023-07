Atriz revelação da Globo é internada às pressas e diagnóstico é revelado

Os fãs de Isadora Cruz, protagonista da novela Mar do Sertão, sucessora de Amor Perfeito, na faixa das 18 horas, levaram um susto ao saber que a atriz revelação da TV Globo está internada, após sentir fortes dores.

Mas, a causa foi revelada pelo perfil oficial da famosa no Instagram, onde ela tentou acalmar os seus milhares de seguidores. Nesta segunda-feira (17), pela rede social, a artista disse que foi diagnosticada com pielonefrite aguda, uma inflamação nos rins causada por bactérias.

Segundo a protagonista da novela da TV Globo, as preocupações começaram quando ela sentiu uma forte dor nas costas, que ela achou que era muscular e buscou um tratamento mais focado: “Tentei algumas terapias e a dor persistia, mas como estou em um ritmo intenso de trabalho, pensei que fosse uma tensão normal e fui seguindo minha vida achando que estava tudo bem”, contou ela.

Em seu depoimento aos fãs, a atriz Isadora Cruz também contou que acabou percebendo que algo estava errado quando acordou no fim de semana, mais precisamente no domingo (16), com muita febre, com calafrios e dor: “A dor antes era só na lombar, mas se espalhou por todo abdômen até irradiar para as pernas a ponto de não conseguir andar”.

Preocupada, Isadora foi ao hospital, onde acabou sendo internada e o diagnóstico foi revelado: “Cheguei e fui internada imediatamente com pielonefrite aguda, que é uma infecção no rim. Senti a necessidade de fazer este post para alertar, principalmente às mulheres, que têm a anatomia favorável a essas infecções, pelo fato da uretra ser naturalmente mais curta”.

Candoca (Isadora Cruz), Lorena (Mariana Sena) e Labibe (Theresa Fonseca) em "Mar do Sertão" (Fábio Rocha/Globo)

Segundo a famosa, a doença é silenciosa e se não tratada adequadamente, pode desencadear insuficiência renal crônica ou em casos mais graves, a infecção pode se espalhar pelo corpo e causar falência múltipla de órgãos.

A protagonista de Mar do Sertão também fez uma alerta para suas seguidoras: “O nosso corpo fala e com a rotina muito corrida, às vezes, ignoramos essas mensagens tão importantes e que são verdadeiramente vitais. Peço que fiquem atentas a todos os sinais que o seu corpo apresentar, que investiguem a fundo o que estão sentindo e que façam urocultura e hemograma pelo menos duas vezes por ano para que não passem por isso que passei”.

