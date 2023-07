“Se bombou, está no Bombou!”: Fora do Encontro, Manoel Soares lança novo projeto

Após todas as polêmicas que envolveram a demissão de Manoel Soares do programa ‘Encontro’ e da Rede Globo, o apresentador acaba de anunciar sua mais nova aposta profissional, um agregador de notícias multiplataforma que foi batizado com o nome de ‘Bombou’.

Segundo ele, a ideia desse novo projeto é levar ao público as principais notícias que estão repercutindo nas redes e na mídia em geral e podem gerar impacto real na vida das pessoas. Para isso, Soares reuniu um time de profissionais que tem como meta levar a informação com uma linguagem simples e de fácil acesso a todos os públicos.

‘’Levar informação para a população está no topo de prioridades do meu trabalho de comunicador, e o Bombou é um boletim de notícias multiplataforma que vai trazer diariamente os principais temas abordados pela mídia e redes sociais, mas com uma linguagem simples, de fácil compreensão, resumindo tudo o que de fato as pessoas precisam saber para se manterem informados. Se bombou, está no Bombou!’’, disse.

O agregador começa a funcionar nesta segunda-feira nas principais plataformas, como Spotify, Youtube e Facebook e terá episódios inéditos diariamente, sempre às 17h.

E Patrícia Poeta?

Nesta segunda-feira, Manoel Soares foi entrevistado no programa da Sônia Abrão e disse que não guarda mágoas da apresentadora com quem dividiu o palco do ‘Encontro’ por bastante tempo.

Ele também elogiou a dupla Tati Machado e Valéria Almeida, que substituíram Patrícia Poeta durante seu período de férias e tocaram a atração com bastante desenvoltura.”São meninas maravilhosas”, disse.