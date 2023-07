Passeios, trabalho e exercícios; esta sem sido a rotina de Georgina Rodríguez, parceira de CR7

Georgina Rodríguez tem alimentado seus mais de 50 milhões de seguidores quase todos os dias, com registros surpreendentes. A modelo, de 29 anos de idade, tem publicado conteúdos ao lado da família, seus passeios de barco, trabalhos e até mesmo exercícios físicos. Nesta segunda-feira (17), a famosa iniciou a semana com um complicado de imagens em suas redes sociais.

Em mais um carrossel de fotos, a influenciadora digital surge em diversos momentos durante os passeios de barco em que realizou ao lado dos filhos e do parceiros, o craque da seleção portuguesa Cristiano Ronaldo. Ainda nos registros, Georgina também é flagrada fazendo exercícios físicos.

“Beleza argentina, nossa Georgina”, comentou uma seguidora na postagem da famosa. “Belíssima, plena e milionária. Quer mais o que na vida?”, disse outra. Diversos seguidores da modelo também deixaram emojis de coração nos comentários. Além de todo o momento de lazer, a famosa também tem compartilhado suas novas colaborações de trabalho por meio das redes.

Leia mais:

Esta é a bolsa de grife utilizada por Georgina Rodríguez

Georgina Rodríguez tem intercalado seus cliques de férias com os trabalhos realizados nos últimos dias. Na última sexta-feira (14), a modelo compartilhou mais fotos ao lado de Cristiano Ronaldo.

Em um carrossel de fotos no Instagram, a famosa surge mais uma vez em passeio de barco ao lado do jogador de futebol. Em algumas imagens, Georgina ressalta seu look e suas joias. Na composição, a famosa esbanja uma bolsa rosa shock da grife italiana Le Silla. “Muito amor”, legendou ela em sua publicação.

Georgina Rodríguez, parceira de CR7, surge com bolsa de grife e impressiona internautas (Reprodução/Instagram @georginagio)

Após compartilhar os registros, diversos internautas interagiram com a postagem. “A mulher que fez o Cristiano Ronaldo mais feliz”, comentou um internauta na rede. “Me empresta uma bolsa dessa para o meu verão”, registrou uma seguidora da modelo. Outros usuários da rede social ainda deixaram GIFs e emojis de coração na publicação de Georgina.

Leia mais: