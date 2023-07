‘Orgulho’: Patrícia Poeta volta de férias e manda recado durante o Encontro

Após duas semanas de férias, Patrícia Poeta retornou ao Encontro e agradeceu Tati Machado e Valéria Almeida, suas substitutas, durante o período: “Estou muito feliz de voltar das férias. Tô descansada e feliz”, começou ela.

Em seguida, Poeta disse que há duas amigas dentro do programa da TV Globo: “Estou muito feliz porque duas amigas minhas, duas grandes parceiras aqui do programa: Tati e Val, cuidaram muito bem de tudo, nessas duas semanas. Queria agradecer”.

Ao concluir, a titular do matinal disse que Tati Machado e Valéria Almeida são “demais” e que tem muito orgulho de trabalhar com elas. Em seguida, Tati disse que ela sempre poderia contar com ela: “Demos o nosso melhor”, afirmou a jornalista, que voltou a receber elogios.

Patrícia Poeta agradece Tati Machado e Valéria Almeida (Reprodução/Globo)

“Não tenho a menos dúvida disso. E mais do que isso. Vocês arrasaram”, completou Patrícia Poeta, pedindo uma salva de palmas para as duas substitutas.

Patrícia Poeta ressurge nos bastidores do Encontro

Depois de quinze dias de férias e praticamente fora das redes sociais, Patrícia Poeta está de volta aos corredores da TV Globo, em São Paulo, e mostrou um pouco da sua rotina.

Animada, a famosa andava pelos bastidores da emissora e aproveitava para cumprimentar os colegas: “Bom dia, bom dia...de volta ao trabalho. De volta ao batente! Olha a galerinha ali, todo mundo que acorda cedo, Dri, Pedro. Eu vou dar ‘oi’ para galera...hello meninas, saudades de vocês”, disse ela, em um vídeo postado nos Stories do Instagram.

Após 15 dias de férias, Patrícia Poeta ressurge nos bastidores do programa Encontro (Reprodução/Globo)

Ainda de roupão, Patrícia nem parecia que tinha acordado às 4h da manhã para apresentar o matinal da TV Globo: “Estamos voltando, caindo da cama, mas voltando. Daqui a pouco tem Encontro. Estamos acordados aqui, começando a semana”, disse ela.

