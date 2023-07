‘O que eu fiz de errado?’: Tadeu Schmidt rebate momento vivido ao assumir o BBB

Quem disse que tudo é segredo no Big Brother Brasil? Neste fim de semana, Tadeu Schmidt revelou aos fãs do reality show da TV Globo uma situação inusitada que passou durante a 22ª temporada. Mas, segundo ele, o problema aconteceu fora dos estúdios da emissora, no Rio de Janeiro.

Em uma conversa no Altas Horas, o apresentador do BBB, que segue confirmado para a edição do próximo ano, disse que em 2022 foi parado por um policial, na saída da TV Globo, no Rio de Janeiro, e levou um susto, pensando que tinha feito algo: “O que fiz de errado?”, perguntou o famoso.

Paulo André, Arthur Aguiar e Douglas Silva foram os finalistas do "BBB 22" (JOAO COTTA/João Cotta/Globo)

Durante a história, Tadeu Schmidt disse que o fato aconteceu de madrugada: “No ano passado, foi muito engraçado, porque eu estava saindo lá dos estúdios Globo, cansado, de madrugada, e de repente um policial me para”, começou ele.

Em seguida, o apresentador do reality show questionou o motivo, pensando que tinha cometido alguma infração de trânsito, e obteve sua resposta: “Aí, o policial, parou do meu lado, abriu a janela da viatura, olhei, ele falou ‘tira aquela fulana de tal, aquela chata, aquela mulher tem que sair’”.

Tadeu quebra protocolo e abraça os finalistas do "BBB 22" (Reprodução/Globo)

Ele lembrou ainda, durante o Altas Horas, do último sábado (15), que garantiu para o oficial que o tal participante do BBB 22 iria deixar o confinamento. Mas, para a tristeza de muitos fãs do reality show, Tadeu não contou quem era a pessoa que estava incomodando o policial.

No programa da TV Globo, Tadeu Schmidt também falou que preza pelo profissionalismo e que prefere não ter um participante preferido do reality show e, desta forma, conseguir manter a imparcialidade. Como será que ele consegue fazer isso durante três meses?

