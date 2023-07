Mulheres de Areia: Marcos vira outro personagem na reprise da Globo; entenda

Na reprise de Mulheres de Areia, no Edição Especial, Marcos (Guilherme Fontes) se e Raquel (Gloria Pires) sobem ao altar, mas a lua de mel do casal revela um grande problema para o protagonista da novela, que acaba virando um outro personagem.

Nos próximos capítulos da novela da tarde, a vilã consegue iludir o jovem, que deixa Ruth (Gloria Pires), para viver uma vida ao lado dela. Mas, depois de subirem ao altar eles enfrentam uma forte crise durante a noite de núpcias, que será nos Estados Unidos.

Tudo está bem durante o voo e ao desembarcar em Nova York, cidade escolhida pelo casal. Porém, nos primeiros passeios, eles começam a discutir e o protagonista logo passa a desconfiar da personalidade da esposa, que até então, estava sendo um doce de pessoa.

Mulheres de Areia: Marcos e Raquel passam lua de mel em Nova York (Reprodução/Globo)

Além disso, Raquel avisa que não quer ter filhos com Marcos, que fica abalado, já que ele quer ser pai cedo. Outro detalhe, é que a vilã de Mulheres de Areia toma muito champagne e fica bêbada e comete uma gafe daquelas. Na cena, Raquel chama o marido de Wanderlei (Paulo Betti), que é o seu amante.

“Vem cá, vem. Fica aqui pertinho de mim… Você sabe de uma coisa? Eu te amo! Você é um chato, mas eu te amo, Wanderlei!”, solta a personagem de Gloria Pires, na reprise do Edição Especial.

Na reprise de Mulheres de Areia, Marcos é confundido com amante de Raquel (Reprodução/Globo)

Neste momento, Marcos fica muito bravo, mas prefere aceitar que ela está bêbada, ainda não acreditando que se casou com a mulher errada.

A novela Mulheres de Areia, de 1993, está no ar diariamente nas tardes da TV Globo, substituindo a reprise de Chocolate com Pimenta, no Edição Especial.

