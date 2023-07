Manoel Soares quebra silêncio sobre demissão após deixar ‘Encontro com Patrícia Poeta’

Após diversas polêmicas envolvendo Manoel Soares e Patrícia Poeta no programa matinal da Globo, ‘Encontro’, o apresentador foi desligado da emissora há cerca de duas semanas. Em recente conversa com Sônia Abrão, o apresentador resolveu quebrar o silêncio sobre sua saída.

“A vida me ensinou com muita tranquilidade que não se entra duas vezes no mesmo rio. Quando nós entramos, aquela água já passou, nossa pele já mudou. Eu obviamente não descarto absolutamente nada. Se for algo relevante, saudável, tranquilo de acontecer, meu coração está aberto a tudo”, disse Manoel, apesar de não descartar voltar a trabalhar com Patrícia Poeta.

Manoel Soares já entrou em algumas polêmicas com Patrícia Poeta enquanto fazia parte do programa matinal, o que, por certas vezes, deixou o público dividido em relação aos acontecimentos. No entanto, o comunicador afirmou não ter rancor da atração.

“Algumas pessoas que fazem parte do meu caminho de vida trabalham no Encontro, o padrinho do meu filho trabalha no Encontro. Eu não posso ter uma relação de ojeriza com o programa. Eu vou continuar prestigiando o trabalho dos meus amigos”, revelou.

Leia mais:

Futuro na comunicação

Após saída da Globo, Manoel falou sobre as propostas recebidas e ainda afirmou que será criterioso no processo de análise das oportunidades recorrentes.

“Eu tive a alegria de receber a solidariedade de muitas pessoas após o meu desligamento. Algumas dessas pessoas eram ligadas a algumas emissoras. Depois de 20 anos, eu tenho a oportunidade de construir a minha forma de me comunicar com as pessoas. Se estiverem dispostas a abraçar, obviamente que eu vou ouvir”, contou.

O apresentador ainda enalteceu a escolha de Tati Machado e Valéria Almeida como substitutas durante as férias de Patrícia Poeta no programa. Atualmente, Manoel afirma estar leve, apesar dos acontecimentos.

“Estou muito feliz, muito tranquilo, estou leve. E a oportunidade de construir coisas que estavam guardadas no coração. Isso é a melhor coisa que posso fazer na vida”, disse.

Apesar de avaliar as próximas oportunidades nas telinhas, o profissional já iniciou seus projetos online.Manoel lançou o projeto multiplataforma “Bombou”, que contará com episódios diários sobre as principais notícias. Os episódios, de 15 minutos, serão disponibilizados em plataformas de áudio e vídeo, sendo liberados às 17h.