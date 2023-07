‘Ex-Ken Humano’ revela ansiedade para estreia do filme da Barbie: “Ajudou a me conhecer melhor” Imagem: reprodução Instagram (@felipeadambr)

Muitas pessoas estão ansiosos pela estreia do filme da Barbie, que ocorre na próxima quinta-feira (20), entre elas Felipe Máximo, também conhecido como ex-Ken Humano.

O homem, que é apaixonado pelo universo da Barbie, disse que, mesmo após desistir de realizar cirurgias plásticas e abandonar as maquiagens para se parecer com o boneco, segue fã da franquia.

“Ken ajudou a me conhecer melhor e descobrir minha autoestima”, disse ele, conforme publicado pelo g1.

Estrelado por Margot Robbie no papel de Barbie e Ryan Gosling como Ken, o filme traz um sentimento de nostalgia para todos os fãs, incluindo Felipe, que se vestia e se maquiava afim de se parecer com o personagem Ken.

“Mesmo após muito tempo sem me ‘transformar’ nele, sinto um carinho imenso e felicidade só de lembrar dos momentos que pude viver como esse personagem. Ken ajudou a me conhecer melhor e descobrir minha autoestima. Fez com que aprendesse a gostar mais de mim”, disse o jovem.

Máximo explica que desistiu das cirurgias plásticas e não se transforma em Ken há oito meses pois encontrou a sua própria identidade. Entretanto, ele pretende manter a atividade de se vestir como o personagem como um ‘cosplay’.

“Sinto uma saudade imensa em me transformar e frequentar alguns lugares, mesmo como hobby. Tenho carinho e amor por ele, por todo o processo de transformação e, principalmente, pelas maquiagens”.

Sobre o filme, que traz como enredo a vinda de Barbie para o mundo real, o ex-Ken Humano tem a opinião de que é preciso olhar a realidade e que a perfeição não existe, por isso o longa se torna importante.

“[...] Mesmo no mundo dos brinquedos, onde tudo é perfeito, podemos encontrar imperfeições e problemas a serem resolvidos. A perfeição não existe”.

