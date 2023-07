Bruna Biancardi vem mostrando no Instagram a evolução da sua barriguinha de gravidez de primeira viagem.

Grávida de Neymar, a influenciadora fez uma nova publicação no domingo onde aparece de biquíni preto, de chapéu e com uma praia ao fundo. “Meu novo fundo de tela”, escreveu na legenda da publicação.

A gravidez da primeira filha da mulher de 31 anos está cercada de polêmicas envolvendo o companheiro Neymar. Após algumas mulheres denunciarem que o jogador à traía, ele veio à público assumir o erro e pedir perdão.

Mesmo após a publicação e o perdão da companheira, outras pessoas continuaram mostrando outros casos de infidelidade do atacante do PSG. Segundo a Revista Quem, Bianca Biancardi, irmã de Bruna, não aceitou as desculpas e criticou a postura do cunhado, que deixou de segui-la.

“Pensando como a Mavie vai ser quando crescer”

No final de semana Biancardi fez um story mostrando algumas fotos suas de quando era criança. “Pensando se a Mavie vai parecer comigo”, disse.

Esposa de Neymar, Bruna Biancardi exibe barriga da primeira gravidez: “Meu novo fundo de tela”; confira Imagem: reprodução Instagram (@brunabiancardi)

A influenciadora também fez uma série de publicações na última semana mostrando que foi às compras atrás de roupas para a bebê. “Não tenho maturidade para essas roupinhas”, disse ela, mostrando roupinhas como saai jeans, cardigãs e alguns bodys.

