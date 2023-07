Em meio a boatos de crise, Megan Fox surge deslumbrante em ensaio sensual e recebe ‘cantada’ do noivo

A atriz Megan Fox voltou a sensualizar na internet. Em uma série de fotos provocantes ‘na floresta’, Megan arrancou elogios de seus seguidores e recebeu até mesmo uma ‘cantada’ do noivo, Machine Gun Kelly.

Conforme informa a revista Monet, a estrela publicou uma série de fotos sexy onde posa no tronco de uma árvore com um pequeno biquíni verde e adereços de borboleta no cabelo.

Além das imagens, a atriz e modelo ainda compartilhou um breve vídeo onde mostra um pouco do processo de direção das fotos. No registro, é possível ver a equipe de produção e direção coordenando o ensaio fotográfico.

Na legenda da publicação, Megan declarou: “A floresta é a minha mais antiga amiga”, mas em pouco tempo o que acabou chamando a atenção de seus seguidores, além de sua beleza, foi o primeiro comentário da publicação.

Boatos de término

Em meio a boatos de uma crise no relacionamento, o primeiro comentário publicado nas fotos de Megan foi de seu noivo, o cantor Machine Gun Kelly, que fez questão de deixar uma “cantada inusitada” para a amada.

“Se um animal selvagem é assim, então eu o deixaria me arranhar”, escreveu o cantor.

Imediatamente os seguidores reagiram ao comentário e interpretaram a ‘cantada’ do cantor como uma pista de que as coisas entre os dois estão melhorando.

O começo de 2023 foi marcado por uma série de boatos que indicavam uma grande crise na relação entre Megan e Machine Gun Kelly. Noivos desde 2022, o casal passou por momentos de tensão que foram confirmados por uma pessoa ligada à atriz.

“Eles estão se acertando aos poucos, ele está atualmente parecendo um cachorrinho adestrado”, comentou a fonte em questão, reafirmando que os dois seguem passando por um intenso processo de terapia de casal na expectativa de acertar as diferenças e manter o relacionamento.

Leia também: Veja a tatuagem ousada que Megan Fox fez na cintura cobrindo o nome do ex