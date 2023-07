De volta ao batente! Patrícia Poeta ressurge nos bastidores do Encontro

Após 15 dias de férias, Patrícia Poeta ressurge nos bastidores do programa Encontro (Reprodução/Globo)

Depois de quinze dias de férias e praticamente fora das redes sociais, Patrícia Poeta está de volta aos corredores da TV Globo, em São Paulo, e mostrou um pouco da sua rotina antes de retornar ao Encontro, nesta segunda-feira (17).

Animada, a famosa andava pelos bastidores da emissora e aproveitava para cumprimentar os colegas: “Bom dia, bom dia...de volta ao trabalho. De volta ao batente! Olha a galerinha ali, todo mundo que acorda cedo, Dri, Pedro. Eu vou dar ‘oi’ para galera...hello meninas, saudades de vocês”, disse ela, em um vídeo postado nos Stories do Instagram.

Ainda de roupão, Patrícia nem parecia que tinha acordado às 4h da manhã para apresentar o matinal da TV Globo: “Estamos voltando, caindo da cama, mas voltando. Daqui a pouco tem Encontro. Estamos acordados aqui, começando a semana”, disse ela, sem revelar quais são as novidades do programa.

Vale destacar que antes de voltar aos estúdios da Globo em São Paulo, a comandante oficial do Encontro fez uma publicação de despedida das férias, período que foi substituída por Tati Machado e Valéria Almeida, que ganharam o carinho dos fãs na web. Nas redes sociais, Patrícia disse aos fãs que está dando um “até logo” para os dias de descanso e que está com saudades do trabalho.

Tati Machado e Valéria Almeida se despedem em grande estilo

Antes de voltarem aos seus postos no Encontro, Tati Machado e Valéria Almeida, que assumiram o comando do matinal por duas semanas, se despediram com um “lanchinho básico”, que virou uma brincadeira no estúdio e na web.

Na sexta-feira (14), ao vivo, Tati até apareceu com um serrote para cortar um pão gigante: “Gente, eu amei…está muito prático”, disse a jornalista, que fala sobre celebridades no Encontro. A brincadeira, no entanto, não foi apenas para divertir o público, já que o repórter Tiago Simpatia estava em uma padaria da capital paulista, especializada em fazer produtos gigantes.

Tati Machado e Valéria se despedem do Encontro e fãs lamentam na web (Reprodução/Globo)

Já no Twitter, quem acompanhou o Encontro com Tati Machado e Valéria Almeida também aproveitou. Um fã lembrou que levar comidas gigantes é um dos “clássicos dos programas de variedade” e outro destacou que gostava de comer “misto quente e depois pizza”, entrando de cabeça na matéria do matinal.

