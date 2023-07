De férias na França, Cecilia Malan compartilha foto super fofa de Murilo Benício brincando com a filha Montagem - Reprodução - Instagram - Cecilia Malan e Murilo Benicio

Conhecida por manter um perfil discreto quando o tema envolve a vida amorosa, a jornalista Cecilia Malan compartilhou ontem (16) um clique do ator Murilo Benício, com quem mantém um relacionamento, brincando com a filha Olímpia, de 4 anos.

Atualmente de férias na cidade de Biarritz, localizada na França, Malan publicou uma foto na qual o ator aparece segurando a filha, fazendo graça em uma das paisagens e escreveu: “Esses dois me fazem rir todos os dias!”.

Como muitos possivelmente esperavam, além das mais de 24 mil curtidas, o registro recebeu dezenas de comentários, dentre eles:

“Só percebi que não era o Henrique Fogaça porque não vi o antebraço coberto de tatuagens”;

“Cecília você é uma das jornalistas mais lindas do mundo! Com essa voz maravilhosa! Felicidades pra você e sua família”;

“Como ele ficou diferente, careca. Nem conheci aqui”;

“Fofurice! Brincar com criança é como voltarmos a ser criança, é bom demais!”;

“Felicidades é o que eu desejo! Beijo grande!”.



Sem mais delongas, veja a seguir o registro que repercutiu na internet. (Caso não consiga visualizá-lo, não se preocupe e basta que acesse o link).

