A produtora brasileira Ludmila Dayer, de 40 anos, compartilhou registros curtindo o calor neste domingo (16).

Na postagem, ela fez uma rara aparição com o marido, um empresário britânico cujo nome ela mantém em sigilo e com quem mora nos EUA, como detalhado pela Revista Quem.

“Minha paz. eu primeiro domingo de folga em meses! Estou feliz”, comemorou Ludmila.

De biquíni, famosa Ludmila Dayer curte piscina em rara aparição com o marido nas redes

Em março, seis meses após anunciar publicamente seu diagnóstico de esclerose múltipla, Ludmila dividiu com os fãs os resultados dos seus exames.

“Quando seu exame de sangue está exemplar. compensada por toda disciplina e esforço. Me sinto mais saudável e forte do que jamais me senti”, completou.

“Muito, mas muito feliz. Grata a vida e orgulhosa de mim. Minha força vem da natureza, da minha família e da minha fé. Mandando por aqui um pouco dessa minha alegria para quem está precisando de uma força”, acrescentou.

Com informações da Revista Quem

