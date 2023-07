Ana Clara posta foto de biquíni ao lado do namorado e pé chama a atenção dos internautas; confira Imagem: reprodução Instagram (@anaclaraac)

Ana Clara publicou no Instagram seus últimos momentos de descanso ao lado do namorado Bruno Tumoli.

Com um cenário paradisíaco de São Miguel dos Milagres, em Alagoas, a apresentadora escreveu na legenda: “Fingindo que amanhã eu acordo lá de novo”.

Entre os milhares de comentários, muitas pessoas elogiaram seu físico e o do namorado, que é advogado. “Amiga tu demorou pra namorar e quando namorou arrumou um boy lindo viu valeu a esperar”, disse uma fã.

Outras pessoas se atentaram na legenda da foto, publicada no início da noite de domingo. “Tá vendo, até a Ana Clara sofre na transição domingo/segunda”.

Seguidores comentam sobre o pé da apresentadora

Em outras fotos da viagem publicadas antes do final de semana, Ana Clara também aparece de biquíni ao lado do namorado e algumas pessoas repararam no pé da jovem.

A legenda das fotos foi: “Dicas de filme pra chuvinha que vai dar no fim da tarde:”, e além de muitos comentários com indicações, algumas pessoas disseram: “Os treinos de perna estão com tudo”, Que pezinho lindo” “Ana é tão branquinha que os pés chegam a ser rosinha”.

