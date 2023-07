‘A maioria já sofreu’, diz atriz da TV Globo ao revelar que sofreu abusos

Mais um caso de assédio sexual aparece entre os famosos brasileiros. Desta vez, a atriz Alice Wegmann, que encerrou as gravações da 2ª temporada da série Justiça, que entra, em breve, no catálogo do Globoplay, fez um desabafo sobre o assunto.

Em suas redes sociais, a artista, de 27 anos,contou aos seus seguidores que também sofreu abusos e remeteu-se Carolina, sua personagem na produção inédita, que é abusada pelo seu tio, interpretado por Murilo Benício: “Ela me trouxe desafios e enfrentamentos muito íntimos, a história dela cruza com a minha e com a de milhares de meninas e mulheres do nosso país”, começou a famosa.

“A maioria esmagadora de nós já sofreu abusos, dentre eles estupros, assédios e outros tipos de violência. Eu já sofri. Contar essa história que a Manuela Dias [autora] botou no papel é contar a história de um Brasil real”, emendou a atriz.

Em seu desabafo, Alice Wegmann também contou que é muito mais difícil se despedir de uma personagem. Segundo a atriz, entrar na história é muito mais tranquilo: “Talvez porque dentro eu esteja desde sempre, ou elas dentro de mim”, afirmou ela.

Alice ainda finaliza dizendo que falar de Justiça é algo complicado em um país como o Brasil: “Dar vida à Carolina foi como dar também um tanto mais de vida a mim mesma. Essa série é, para mim, uma denúncia. Que Justiça 2 chegue no coração de vocês para questionar, transformar e mudar o curso da história”.

O que se sabe sobre a série do Globoplay

Após um hiato de seis anos da primeira temporada, que foi exibida na Globo em 2016, a série brasileira “Justiça” ganhou uma safra de capítulos, mas algumas mudanças devem acontecer. Fique atento ao texto e veja tudo que já foi revelado!

Ainda sem previsão de estreia, a produção nacional, que chegou a ser indicada ao Emmy Internacional como Melhor Série Dramática, vai voltar com alguns personagens da primeira temporada.

Elisa (Debora Bloch) e Vicente (Jesuíta Barbosa) na primeira temporada de "Justiça" (Divulgação/Globo)

Outra novidade para a segunda temporada é que a história será contada no interior da Bahia: “Eu sou muito fã do piseiro, então levei a história para o centro-oeste do estado”, explicou Manuela Dias, autora da série, em uma entrevista ao Notícias da TV.

Além dessas novidades, a escritora revelou aquilo que não pretende mudar em “Justiça”. Segundo ela, a nova temporada deve continuar com tramas independentes, mas que tenham uma ligação entre si. Na primeira edição, por exemplo, eles tinham em comum quatro prisões acontecidas em uma mesma noite.

