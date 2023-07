Sem traições! Essas celebridades brasileiras optaram pelo relacionamento aberto

A curiosidade pela vida romântica dos famosos é, até hoje, uma curiosidade para os fãs e seguidores, que estão sempre de olho para saber quem está com quem ou, então, quem traiu quem. Mas, há celebridades que optaram por minimizar as polêmicas e vivem relacionamentos amorosos abertos, deixando a monogamia de lado.

A lista abaixo vai desde ex-participantes do BBB até atores e atrizes de novelas que marcaram época na televisão brasileira. Confira!

Aline Wirley e Igor Rickli

A cantora do Rouge voltou à mídia ao participar do BBB 23, onde falou muito sobre o seu relacionamento com o ator Igor Rickli, que fez sucesso em novelas da Record TV, mas também por ser bissexual, aliás, ambos são.

Juntos há 13 anos e pais do pequeno Antônio, eles sempre deixaram claro que optaram por não viver a monogamia e, durante o confinamento no reality show da TV Globo, Aline disse que abrir o relacionamento foi fundamental para eles.

Segundo a cantora, as pessoas julgam por não entender realmente como funciona: “É compreensível elas não entenderem, porque a gente foi formatado para ser de um jeito. Mas aí é que tá…dá tão certo! Dá tão certo, eu sei como dá certo, como a gente é feliz, como a gente se ama, como é de verdade”.

Fred Nicácio

Ex-BBB Fred Nicácio é casado e não adepto da monogamia (Reprodução/Globo)

Outro famoso que esteve no BBB 23 e vive um relacionamento aberto é Fred Nicácio, que teve até um ficante dentro da casa. Famoso por apresentar o programa Queer Eye Brasil, da Netflix, ele é casado com Fábio Gelonese, que vive fora do mundo artístico, mas também ficou conhecido durante o reality show.

Segundo a celebridade, o seu relacionamento é seguro por ter maturidade: “A gente tem uma relação super madura, super conversada. Nada combinado sai caro. Ninguém precisa entender, a relação é nossa. Quem vive essa relação sou eu e meu marido, é como a gente entende que tem que viver”.

Bela Gil

Mesmo separados, Bela Gil e João Paulo Demasi viveram um relacionamento fora da monogamia por muito tempo. Ao todo, foram 19 anos de um casamento aberto.

Com relacionamento aberto, Bela Gil e João Paulo Demasi foram casados por 19 anos (Reprodução/Instagram)

Segundo a filha do cantor Gilberto Gil, a decisão de abrir o relacionamento amoroso foi dela, depois de perceber que, depois do parto da primeira filha, não tinha desejo de ter relações sexuais com o marido.

“Ninguém é posse de ninguém. Temos uma relação justa e igualitária. A gente entende que o amor entre a gente é gigante e só se multiplica. Eu posso amar meu marido e outras pessoas concomitantemente. Não acredito que uma coisa exclui a outra”, disse a irmã de Preta Gil, em uma entrevista para o Garotas Estúpidas, quando era casada.

Marco Nanini

Na série "Sob Pressão", Marco Nanini vive Heleno, pai do médico Evandro (Victor Pollak/Globo)

O veterano da TV Globo, que ficou marcado como o Lineu do remake de A Grande Família, também vive um relacionamento aberto com o produtor cinematográfico Fernando Libonati. Eles oficializaram a relação em 2019, por meio de um contrato de união estável.

Segundo Marco Nanini, o casamento deles é “abertíssimo”. Mas, foi o marido do ator que propôs: “Sou gêmeos com ascendente em câncer. É uma tristeza. Então, propus: ‘Nando, vamos fazer o seguinte: faça o que você quiser e eu também posso fazer o que eu quiser’”.

Fernanda Nobre

Fernanda Nobre fala abertamente sobre seu relacionamento aberto com o marido, José Roberto Jardim (Foto: Divulgação)

Casada com o diretor José Roberto Jardim, a atriz Fernanda Nobre, que também fez sucesso em séries e novelas da TV Globo, deixou a monogamia de lado para viver um relacionamento aberto.

Segundo ela, as pessoas reduzem o seu relacionamento a uma vontade de libertinagem: “Me chateia o moralismo e a ignorância quando reduzem o meu discurso. A minha vida não é uma festa, que tudo é liberado. Muito pelo contrário”, contou a famosa, durante uma entrevista à Quem.

