Quer descobrir por que o filme Barbie é tão comentado? 4 filmes de Greta Gerwig para conhecer a diretora

Greta Gerwig é uma atriz, escritora e diretora americana que tem sido uma figura enorme e influente no cinema independente moderno. E, agora, o seu nome está sendo cada vez mais falado por causa do seu novo filme, um dos filmes mais comentados dos últimos tempos, Barbie.

O novo filme dirigido por ela, tem ainda Noah Baumbach no roteiro e estrelas como Margot Robbie, Ryan Gosling, Emma Mackey, Kingsley Ben-Adir e Dua Lipa nas telonas.

Nos teasers icônicos já lançados, Greta Gerwig já nos deixou ver uma Margo Robbie gigante e mostrou algumas referências à Stanley Kubrick com uma pitada de extravagância musical.

Quem aí já não vê a hora de entrar na Barbie Land? Enquanto não espera, confira outros filmes de Greta Gerwig para ir conhecendo o trabalho dela.

4 melhores filmes escritos por Greta Gerwig que você pode conferir antes do lançamento de Barbie

Lady Bird

Lady Bird é uma comédia dramática da A24. Escrito e dirigido por Greta Gerwig, foi o seu primeiro longa solo como diretora. O elenco contou com Saoirse Ronan no papel principal ao lado de Laurie Metcalf, Tracy Letts, Lucas Hedges, Timothée Chalamet, Beanie Feldstein e outros em papéis centrais. O filme foi amplamente aclamado pela crítica por seu roteiro, direção de Gerwig e design de som bem pensado.

Lady Bird garantiu vários prêmios de prestígio, incluindo indicações ao Oscar e dois Globos de Ouro.

Sinopse: Em Lady Bird - A Hora de Voar, Christine McPherson (Saoirse Ronan) está no último ano do ensino médio e o que mais deseja é ir fazer faculdade longe de Sacramento, Califórnia, ideia firmemente rejeitada por sua mãe (Laurie Metcalf). Lady Bird, como a garota de forte personalidade exige ser chamada, não se dá por vencida e leva o plano de ir embora adiante mesmo assim. Enquanto sua hora não chega, no entanto, ela se divide entre as obrigações estudantis no colégio católico, o primeiro namoro, típicos rituais de passagem para a vida adulta e inúmeros desentendimentos com a progenitora.

Adoráveis Mulheres

Adoráveis Mulheres é outro drama sobre amadurecimento, mas ambientado em uma época passada. Gerwig assumiu a responsabilidade de escrever e dirigir o filme, inspirando-se no clássico de Louisa May Alcott de 1868 com o mesmo nome.

O filme estrelou Saoirse Ronan, Emma Watson, Florence Pugh, Eliza Scanlen, Timothée Chalamet e Laura Dern nos papéis principais, além de contar com nomes como Bob Odenkirk e Meryl Streep em papéis coadjuvantes.

Sinopse: As irmãs Jo (Saoirse Ronan), Beth (Eliza Scanlen), Meg (Emma Watson) e Amy (Florence Pugh) amadurecem na virada da adolescência para a vida adulta enquanto os Estados Unidos atravessam a Guerra Civil. Com personalidades completamente diferentes, elas enfrentam os desafios de crescer unidas pelo amor que nutrem umas pelas outras.

Frances Ha, de 2012

Frances Ha é um drama de comédia romântica da IFC Films. Noah Baumbach dirigiu o filme e co-escreveu o roteiro com Greta Gerwig.

O elenco apresenta Greta Gerwig no papel principal ao lado de Mickey Sumner, Adam Driver, Michael Zegen, Michael Esper, Grace Gummer, Patrick Heusinger e outros em papéis centrais. Outro sucesso de crítica, Frances Ha recebeu elogios pela direção de Baumbach ao lado do desempenho e visão de Gerwig.

Sinopse: Frances (Greta Gerwig) divide um apartamento em Nova York com Sophie (Mickey Sumner), sua melhor amiga. Brincalhona e com ar de quem não deseja crescer, ela recusa o convite do namorado para que more com ele justamente para não deixar Sophie sozinha. Entretanto, a amiga não toma a mesma atitude quando surge a oportunidade de se mudar para um apartamento melhor localizado, mesmo que isto signifique que ela e Frances passem a morar em locais diferentes. A partir de então tem início a peregrinação de Frances em busca de um novo lugar que se adeque às suas finanças, já que ela é apenas aluna em uma companhia de dança à espera de uma chance de integrar o grupo de bailarinos que encenará o espetáculo de Natal. Mesmo diante das dificuldades, Frances tenta manter o alto astral diante os problemas que a vida adulta traz.

Mistress América

Mistress America é uma comédia dramática e outra colaboração entre Noah Baumbach e Greta Gerwig. O filme vê Baumbach dirigindo e co-escrevendo o roteiro com Gerwig.

O elenco contou com Greta Gerwig e Lola Kirke nos papéis centrais ao lado de Shana Dowdeswell, Amy Warren, Shelby Rebecca Wong e outras em papéis coadjuvantes.

Sinopse: Tracy (Lola Kirke) é uma caloura de faculdade que leva uma vida solitária em Nova York. Seu grande sonho é entrar para um seletivo clube de escritores existente na universidade, mas ela não foi aprovada. Após muita insistência da mãe, ela resolve ligar para Brooke (Greta Gerwig), a filha de seu futuro padrasto, que também mora em Nova York. Logo as duas entram em perfeita sintonia, se divertindo a valer. Tracy fica fascinada com a energia e o alto astral de Brooke e resolve usá-la como inspiração em um novo conto. Só que Brooke, ao tomar conhecimento dele, não gosta nem um pouco do que ela escreveu.

