Na reta final, protagonista de Vai na Fé debocha dos vilões da novela das sete

Com a ajuda da sobrinha, Sol (Sheron Menezzes) vai usar do deboche para acabar com o plano criado por Theo (Emílio Dantas) e Érika (Letícia Salles), na reta final de Vai na Fé. Para quem não lembra, os vilões querem acabar com a carreira artística da ex-vendedora de quentinhas.

Nos próximos capítulos da novela da TV Globo, Kate (Clara Moneke) ajuda sua tia a se livrar, pelo menos um pouco, do casal de vilões, que criam uma manifestação para acabar com um clipe que a protagonista da trama está fazendo.

Toda criativa, a jovem busca uma forma de contornar a situação complicada em que a personagem de Sheron Menezzes é colocada e diz que é hora de debochar daquele momento: “Tia, tá na hora de usar a melhor arma de todas: o deboche. Eles vão ficar fazendo barulho? Dança no ritmo deles, mostra que você não deita pra hater!”, diz Kate.

Vai na Fé: Sol (Sheron Menezzes) e Ben (Samuel de Assis) estão juntos contra Theo (Emílio Dantas) (Reprodução/Globo)

Depois de ouvir a parente, Sol mostra que não vai curvar aos caprichos de Theo e dança no meio dos manifestantes, que a chamam de mentirosa. A atitude viraliza e é muito elogiada por Guiga, que transmite tudo ao vivo em suas redes sociais.

LEIA TAMBÉM: Vai na Fé: Frase icônica de A Viagem aparece na reta final da novela

A influenciadora digital diz ainda que Sol conseguiu entrar no ritmo dos haters e diverte a web: “Isso que é artista, né, gente?”, assume Guiga.

Sol pode matar Theo no final de Vai na Fé? (Reprodução/Globo)

Vale lembrar que Kate, Guiga e Sol não estão sozinhas. Para o plano dar certo, elas contam com a ajuda de Hugo (MC Cabelinho). A sobrinha da protagonista de Vai na Fé também pede para que todos imitem sua tia enquanto dançam ao som de uma batida neutra.

Escrita por Rosane Svartman e estrelada por Sheron Menezzes, Samuel de Assis, Carolina Dieckmann e Emílio Dantas, a novela da TV Globo chega ao fim em agosto, quando será substituída por Fuzuê.

LEIA TAMBÉM: Fuzuê: Fotos revelam parte da cidade cenográfica da nova novela da Globo