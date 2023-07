Lady Di: este doce momento entre a princesa Diana e seus filhos vai aquecer seu coração

A devoção da princesa Diana a seus filhos, príncipe William e príncipe Harry, é o tipo de amor maternal que muitos tentam colocar em palavras. Ela era, segundo relatos, protetora, carinhosa e inegavelmente apaixonada por seus filhos. O que tornava a princesa Diana tão diferente dos outros membros da realeza era o fato de ela nunca ter medo de mostrar publicamente os seus sentimentos.

E, entre tantas demonstrações de afeto de Lady Di, um momento em particular foi tão amoroso que os fãs reais tiveram que trazê-lo de volta. Em outubro de 1991, a princesa Diana foi capturada a bordo do Royal Yacht Brittannia. Esta teria sido uma ocasião mundana se não fosse pelo momento adorável que foi capturado pelos fotógrafos.

A princesa de Gales, junto com o marido, o (até então) príncipe Charles, chegou ao Canadá para uma viagem de seis dias pelo país. Juntando-se a eles estariam o príncipe William, de 9 anos, e o príncipe Harry, de 7 anos na época.

Apesar de não sabermos quanto tempo a família estava separada, está claro que a princesa Diana realmente sentia falta de seus filhos. A princesa do povo foi capturada com os braços abertos e um enorme sorriso no rosto enquanto corria para abraçar seus filhos, incapaz de conter sua alegria ao ver seus rostos.

O príncipe William pode ser visto envolto nos braços de sua mãe e abraçando-a com a mesma força. O trio pode então ser visto olhando para algo ao longe, com as mãos de Diana gentilmente colocadas em cada um de seus filhos.

Se esse momento sincero de mamãe não aquecer seu coração, honestamente não sabemos o que será.

