Fuzuê: Fotos revelam parte da cidade cenográfica da nova novela da Globo

Enquanto o público se despede de Vai na Fé, a história de Fuzuê, novela que vai substituir a trama da Globo, começa a ganhar forma e, além de conhecer a história, os fãs do formato também conhecem um pouco dos cenários que vão fazer parte.

Faltando menos de um mês para a trama entrar no ar, fotos mostram como será a Fuzuê, loja que dá nome a produção inédita. Como o folhetim antecessor, o espaço cenográfico fundado por Nero de Braga e Silva (Edson Celulari) mostra brasilidade, então, a decoração é tropical, com cores e símbolos do nosso país.

Na história, Fuzuê é uma loja que chama muito a atenção de quem passa (Fábio Rocha/Globo)

Segundo o autor Gustavo Reiz, a Fuzuê foi projetada como uma grande feira para estrangeiros que querem explorar as belezas do Brasil e também a cultura popular. Mas, a loja de departamentos ficou maior do que esperado e se tornou um dos cartões-postais do Rio de Janeiro, onde a novela acontece.

Uma curiosidade para quem curte novela, é que a Fuzuê foi construída dentro dos Estúdios da TV Globo e conta com 1.200 m², sendo um destaque entre as demais construções: “O universo é colorido. Então, a loja faz uma brincadeira com a temática tropical. O corrimão da escada tem um desenho de abacaxi, as paredes têm folhagens, as colunas do interior da loja são decoradas por palmeiras com LED em volta”, revela Daniel Flaksman, diretor de arte da emissora.

Detalhes da Loja Fuzuê, que dá nome a nova novela da Globo (Fábio Rocha/Globo)

Outro ponto interessante é que a fachada da Fuzuê foi baseada nas antigas lojas do centro do Rio de Janeiro, com arquitetura art noveau, vitral em forma de cauda de pavão e uma imponente escultura de gavião no topo, que serviu de inspiração para uma fonte de água que fica dentro dela.

Já o interior conta com um corrimão de latão dourado, balaustrada de serralheria, piso de ladrilho hidráulico e cores que vão do dourado ao verde. Também é muito comum em lojas e restaurantes antigos do centro da cidade.

Fuzuê: Um abacaxi gigante faz parte do cenário lúdico da novela (Fábio Rocha/Globo)

Olhando as prateleiras, o público vai ver uma mistura daquilo que se encontra no Saara, tradicional área de comércio popular do centro do Rio de Janeiro, com o que é vendido na Feira de São Cristóvão, importante polo da cultura nordestina na cidade. Ao todo são 16 departamentos.

Criada por Gustavo Reiz, Fuzuê tem estreia prevista para o dia 14 de agosto, às 19 horas, substituindo Vai na Fé.

