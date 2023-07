Shakira fala como está após a separação de Piqué: ‘compreendi o significado de ser mulher’

Print do canal do YouTube Prime Impacto durante entrevista de Alejandra Espinoza com Shakira

Shakira tem falado muito sobre tudo o que viveu durante seu relacionamento e após a sua separação de seu ex, Gerard Piqué, principalmente nas letras das suas músicas. E, após as revelações sobre a infidelidade do ex-jogador de futebol, o seu laço com os seus fãs (que a defenderam e defendem incansavelmente) só cresceu ainda mais.

Em uma entrevista recente, que concedeu à jornalista Alejandra Espinoza do programa da Univisión, a colombiana enfatizou a lealdade que recebeu deles, mas não de outras pessoas em sua vida, após a comunicadora dizer a Shakira que: “Você nos mostrou que com você o céu é o limite”.

“A definição de sucesso é tão subjetiva, acho que para mim é fazer o que você quer, o que você gosta, com liberdade para expressar seus sentimentos e emoções”, respondeu a colombiana, acrescentando que é isso que canções como Te Felicito, Monotonía, Music Sessions #53, TQG, Acróstico e Copa Vacía foram para ela no último ano: revelando seu “mundo interior” para seus fãs e seguidores.

Shakira garantiu na entrevista que considera que os seus fãs, juntamente com os seus pais e filhos, têm sido uma das suas bases para se manter de pé depois de tudo o que passou: “Acho que tenho os melhores fãs do mundo, eles são realmente impressionantes. Eles me conhecem tanto, me entendem, me acompanham, me defendem e me sinto tão protegida por eles”.

A colombiana destacou que foi graças a eles que conseguiu fazer com que as canções do último ano de sua carreira ocupassem lugares importantes nas listas de sucessos internacionais e, mesmo depois de 20 anos de carreira, continuar quebrando vários recordes.

“São muitos anos de carreira e comecei desde muito jovem, mas realmente foi uma das maiores bênçãos que a vida me deu, a vida também me tirou outras coisas, mas essa é uma constante, ter um público tão compreensivo e leal”, disse Shakira.

A cantora também falou sobre a fidelidade os fãs, que não encontrou em outras relações - como foi o caso de seu ex-companheiro Gerard Piqué . A infidelidade do ex-jogador de futebol ganhou as manchetes de todo o mundo e continua dando o que falar por causa de suas aparições públicas com Clara Chía, sua jovem amante que se tornou sua namorada.

Shakira, sem o referir, falou sobre a falta de lealdade que teve na sua última relação: “Olha, lealdade é uma coisa tão exótica hoje em dia, é difícil encontrar uma pessoa leal, muito difícil. Nesse caso (referindo-se aos fãs), sinto-me sortuda”.

A colombiana destacou que outra coisa que lhe deu força no último ano é ter se sentido como uma representante de mulheres que passaram por situações semelhantes à dela. Por isso, destacou que agora busca ser a voz de muitas outras mulheres fortes como ela.

“Agora mais do que nunca e nestes momentos, depois de tantos desafios que tive que viver, é quando me sinto mais mulher, mais compreendi o significado de ser mulher”, expressou Shakira, acrescentando que “eu me sentia representada por tantas mulheres. Sei que muitas se identificaram comigo, mas quero que saibam que o sentimento é recíproco, me sinto irmã de tantas mulheres que passaram pelo mesmo que eu e por situações ainda piores.

Por fim, a jornalista relembrou a famosa frase de sua música com Bizarrap: “Acredito que agora ‘as mulheres não choram, as mulheres faturam’”. Rindo, Shakira concordou com Espinoza, brincando que “sim, não sei quem disse isso, mas está certo”.

