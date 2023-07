Romance e complicações: Tudo que sabemos sobre Luna e Miguel em Fuzuê

Em Fuzuê, novela que vai substituir Vai na Fé, no horário das 19 horas, Giovana Cordeiro e Nicolas Prattes são Luna e Miguel e formam um par romântico, como o público gosta de assistir. Enquanto ele é filho de um ex-feirante, ela trabalha com crianças em um Organização não Governamental (ONG).

Sem muita enrolação, o futuro casal vai se conhecer nos primeiros capítulos da trama inédita e durante uma grande festa da loja que leva o nome da produção da TV Globo. Nas primeiras cenas, eles estão no aniversário da loja de departamentos e, durante uma confusão, acabam se conhecendo.

Mas, além do amor incondicional por Luna, o personagem de de Nicolas Prattes terá um papel fundamental na história de Fuzuê. Na trama, o irmão de Alícia (Fernanda Rodrigues) e Francisco (Michel Joelsas), com quem tem uma relação pouco amistosa, vai ajudar a desvendar onde está Maria Navalha (Olivia Araújo), mãe da amada.

Em Fuzuê, Luna (Giovana Cordeiro) e Miguel (Nicolas Prattes) vivem triângulo amoroso (Fábio Rocha/Globo)

“O Miguel sabe que ele nunca mais vai poder ter a mãe dele, mas ele vai fazer o que for preciso para a Luna ter a mãe dela. Eu acredito que essa relação vai se desenvolver muito e que o Miguel ama de verdade pela primeira vez na vida dele. A mãe do Miguel sempre falava que um dia ele ia achar alguém e ia ser muito feliz. Acho que quando ele olha para a Luna, lembra do que a mãe falou”, conta Nicolas, que atuou em Todas as Flores, novela do Globoplay.

Sendo o principal mistério da novela da Globo, Maria Navalha desaparece na loja de Nero de Braga e Silva (Edson Celulari), pai de Miguel, que vivia em Portugal, onde se tornou advogado, mas retorna para assumir o comando da empresa.

Fuzuê: Olivia (Jessica Córes), Miguel (Nicolas Prattes) e Luna (Giovana Cordeiro) fazem parte do elenco da novela (Fábio Rocha/Globo)

Triângulo amoroso de Fuzuê

É claro que a nova novela da Globo tem o seu triângulo amoroso, formado por Miguel, Luna e mais um personagem. Estamos falando de Jefinho Sem-Vergonha (Micael Borges), um motorista de aplicativo e aspirante a cantor sertanejo, que tem uma relação de idas e vindas com Luna, se tornando um forte candidato ao seu coração.

“Eu acho que esse triângulo amoroso vai dar em dúvida. Não para a Luna, mas para quem estiver assistindo. Acho que ela ama os dois verdadeiramente. Ela tem um carinho enorme pelo Jefinho e se apaixona verdadeiramente pelo Miguel. Eu tenho certeza de que essa dúvida vai surgir, que a torcida vai ficar dividida porque tanto com um quanto com outro a relação envolve muito afeto”, conta Giovana Cordeiro.

Mas, Olívia (Jessica Córes), ex-namorada de Miguel, também aparece no jogo. Ela é uma modelo que também fará tudo pelo amado. Muito ciumenta, ela também precisa lidar com Rui (Pedro Carvalho), um agente de modelos português, golpista profissional, que chantageia sua suposta prima sempre que quer algo.

