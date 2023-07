Programação de férias: Estas são as 3 produções que você deveria assistir no Disney+ enquanto descansa (Reprodução/Disney)

Como o termo “férias” acaba sendo um sinônimo de “lazer” na prática, o que não pode faltar são os momentos de diversão. E para aproveitar os dias de pausa oportunos na rotina durante o mês de julho, existem algumas programações divertidas para acompanhar via streaming.

No Disney+, é possível se deparar com uma gama de filmes e séries para todas as idades, possibilitando um aproveitamento significativo nas férias de quem escolhe dar um play. Neste artigo, foram separadas três produções que você não pode perder neste período de descanso. Abrace a lista e chame todos os familiares para acompanhar.

Segredos em Sulphur Springs (Série com três temporadas)

“Griffin Campbell (Preston Oliver) e sua família mudam-se para o antigo hotel Tremont na cidade de Sulphur Springs. Toda a cidade acredita que o hotel é assombrado pelo fantasma de uma garota chamada Savannah, que desapareceu há mais de 30 anos. Quando Griffin e seu novo melhor amigo Harper tentam resolver o mistério do que aconteceu com ela, eles encontram um portal que os permite viajar no tempo, descobrindo que o segredo para resolver o mistério é encontrar o próprio pai de Griffin!”

Mansão Mal-Assombrada (Filme)

O filme, lançado em 2003, é conhecido por mesclar alguns elementos de terro com comédia, considerado um clássico dos anos 2000. Após vinte anos de seu lançamento, a The Walt Disney Studios estreia no dia 27 de julho, exclusivamente nos cinemas, uma releitura da obra.

Com a nova direção de Justin Simien, o filme conta com os seguintes atores no elenco: LaKeith Stanfield, Tiffany Haddish, Owen Wilson, Danny DeVito, Rosario Dawson, Chase W. Dillon e Dan Levy, com Jamie Lee Curtis e Jared Leto como The Hatbox Ghost. Enquanto isso, é possível assistir a versão antiga que já está disponível na plataforma.

Gretel e o Hamster (Animação com uma temporada)

“Gretel Grant-Gomez e seu hamster de estimação recebem superpoderes de alienígenas, além da grande responsabilidade de serem “heróis na Terra”! O irmão adolescente de Gretel, Kevin, foi ignorado pelos alienígenas e virou um “super-herói adjacente”. Porém, muitas vezes, ele é o cérebro por trás de cada missão! Agora, Hamster e Gretel devem salvar o mundo de vários supervilões, mas mantendo suas identidades em segredo!”