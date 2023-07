Príncipe William e Kate Middleton levam os três filhos para raro passeio real

O príncipe William e Kate Middleton, ambos de 41 anos, transformaram seu último passeio real em um assunto de família, pois eles levaram os três filhos para o Royal International Air Tattoo. O Air Tattoo é o maior show aéreo militar do mundo e acontece no Royal Air Force (RAF) Fairford em Gloucestershire, na Inglaterra.

O príncipe George (9), a princesa Charlotte (8) e o príncipe Louis (5) posaram para uma foto com seus pais ao se encontrarem com a Força Aérea dos EUA na última sexta-feira, 14 de julho. A foto foi compartilhada nas redes sociais do casal de Gales, junto com a legenda: “Um dia em família no @airtattoo - no maravilhoso clima de verão britânico. Ótimo explorar o C-17 e conhecer a tripulação da @usairforce”.

Em fotos adicionais postadas na conta conjunta de Kate e William no Twitter, vemos o príncipe George explorando o interior de uma aeronave e a princesa de Gales se encontrando com cadetes da aviação e também conversando com um grupo de crianças, com a legenda: “E parabéns aos brilhantes vencedores da competição Road to RIAT por projetar uma aeronave sustentável para o futuro da RAF”.

And congratulations to the brilliant winners of the Road to RIAT competition on designing a sustainable aircraft for the future of the RAF. ✈️ pic.twitter.com/wmZmALZzq9 — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) July 14, 2023

A última vez Kate e William haviam se reunido com os filhos em um passeio real, foi em junho, durante o Trooping the Colour. A (segunda) festa de aniversário do rei Charles contou com a presença dos cinco membros da família, e as crianças certamente chamaram a atenção com sua impressionante etiqueta real.

No entanto, durante a segunda coroação do rei Charles, há duas semanas, o trio de jovens estava ausente. De acordo com a People, era a última semana de aula para as crianças do País de Gales, então seus pais preferiram deixá-los em casa.

