‘Percy Jackson e os Olimpianos’: novo pôster da série provoca reações na web

O Acampamento Meio-Sangue está cada vez mais perto de se tornar realidade com o surgimento dos semideuses no universo de ‘Percy Jackson’. O Disney+ divulgou um novo pôster promocional, na última sexta-feira (14), e pegou diversos fãs de surpresa.

Com o nome ‘Percy Jackson e os Olimpianos’ estampando o novo pôster promocional da série, é possível se deparar com alguns elementos marcantes do universo. Além do capacete de gladiador, o elemento divide a imagem com uma bandeira do Acampamento Meio-Sangue.

Devido a divulgação do registro, os fãs da saga ficaram agitados. A série, derivada dos livros de Rick Riordan e também com o roteiro do mesmo autor, está em processo de produção e chegará à plataforma do Disney+ no início de 2024.

Veja alguns comentários nas redes sociais:

“Recebendo tantas memórias de infância da saga do livro, passando noites inteiras lendo os livros”, escreveu um internauta. “Espero mesmo que isto corra bem e que consigamos os livros de sequências numa série”, registrou outro fã da saga.

“O trailer cita literalmente o primeiro capítulo do livro! Não me decepcione com esta [produção], Disney!”, disse um usuário da rede social, fazendo um comparativo aos livros.

“Desmaiei só de ver como isto parece bom. Esta publicação é melhor do que aqueles dois filmes”, disse um fã, relembrando a franquia dos filmes, que não agradaram ao público quando lançados.

Teaser de ‘Percy Jackson e Os Olimpianos

‘Percy Jackson e os Olimpianos’ retrata a jornada do semideus de 12 anos, Percy, que tenta lidar com suas habilidades místicas, ao mesmo tempo que é acusado por Zeus de roubar seu raio.

No caminho, os amigos de Percy, o fauno Grover e a semideusa Annabeth, acabam se juntando ao jovem semideus a fim de localizar o raio perdido e restaurar a ordem no Olimpo. Os atores que compõem o trio de protagonistas são: Walker Scobell (O Projeto Adam) como Percy, Leah Jeffries (A Fera) como Annabeth Chase, e Aryan Simhadri como Grover.

Assista ao teaser: