Os filhos destas personalidades são LGBT+ e você não sabia!

Falar abertamente sobre gênero e orientação sexual sempre foi um grande tabu. Entre as celebridades, até pouco tempo, muitos se escondiam com medo do julgamento das pessoas ou até mesmo para evitar perder espaço.

Contudo, é possível ver mudanças, com a diversidade estando presente cada dia mais na mídia, e de forma natural.

Além das pessoas famosas que abraçam a causa e utilizam da fama para se tornarem porta-voz, também existem aquelas que possuem a família como inspiração para aprender e conversar sobre o assunto sempre que se fizer necessário.

Confira a seguir os filhos das celebridades que se declaram LGBTQIAP+, segundo o site O Globo.

Sandra Annenberg

Uma das celebridades mirins que fala sobre o assunto mais abertamente nos dias de hoje é Elisa Annenberg-Paglia, filha dos jornalistas Ernesto Paglia e Sandra Annenberg.

Mateus Carrieri

Em 2021, o ator Mateus Carrieri falou pela primeira vez sobre a transição de gênero do filho Domenico, na época com 13 anos.

“Estou me adaptando a essa realidade, da aceitação dele em relação ao gênero [...]. É a primeira vez que estou falando sobre isso [...]. Mas acho que está na hora mesmo e acho que ele sente isso”, disse.

Kadu Moliterno

Kenui, filho do ator veterano Kadu Moliterno é gay e já teve um canal no Youtube chamado ‘Gay Code’, onde mostrava suas vivências morando nos Estados Unidos.

Marcelo Tas

Marcelo Tas também possui um filho trans. Luc é casado com Nicholas há nove anos.

Com 15 anos eu contei aos meus pais que eu era bissexual [...] O que ocorreu muito tempo depois, há mais ou menos três anos, foi eu falar para eles que eu também sou transexual, ou seja, que eu me identifico com um gênero diferente daquele que me designaram quando eu nasci”, explicou o rapaz à revista Crescer em 2014.

