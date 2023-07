Virginia Fonseca vai parar no hospital e fãs voltam a falar de gravidez: “agora vem o José Leonardo”

Na última quinta-feira, 13 de julho, Virginia Fonseca foi levada ao hospital às pressas após sentir dores, formigamento e ter a sua visão embaçada. A influenciadora estava reclamando de dores no abdômen desde o dia interior e compartilhando o que sentia com seus seguidores.

A esposa de Zé Felipe publicou uma foto em seus stories recebendo medicamentos na veia em um hospital e ficou um tempo offline. Quem deu notícias mais tarde sobre seu estado, foi o próprio cantor sertanejo, ao dizer que ela estava se recuperando.

Reprodução Virginia Fonseca passa mal e é hospitalizada Foto: @virginia (Instagram)

No fim do dia, Virginia reapareceu nas redes, relatando o que havia acontecido com ela: “Minha visão começou a ficar embaçada, muito embaçada, aqui do lado, foi do lado, aí falei: ‘mãe, minha visão tá embaçada, aí ela falou passa colírio’ [risos]”, publicou em seus stories.

A influenciadora ainda comentou que achava que havia passado mal, porque estava sem comer, mas ao tentar comer pão com ovo, sentiu dores no braço: “ Eu comecei a comer pão com ovo, o meu braço começou a formigar, na verdade, mentira, comecei a sentir meu tato diferente, minha mão tá meio estranha, todo mundo cag**, foi do nada, nisso começou a formigar meu braço... Aí começou a formigar meu braço, minha boca, minha língua e uma leve dor de cabeça e eu não conseguia mais falar direito”, continuou.

Após ir ao hospital, a influenciadora descobriu que teve uma crise de enxaqueca e que foi “a pior dor que eu já tive na minha vida”.

Depois do susto, Virginia publicou uma foto com a família e bastou isso para que seus seguidores voltassem a falar de uma possível terceira gestação da influenciadora.

“Quem acha que esse mal estar da Virginia e outro baby?”, “Tropa dos que acham que agora vem o José Leonardo” e “Vem aí o terceiro bebê”, foram alguns dos comentários na publicação.

