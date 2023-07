Vai na Fé: Vendendo quentinhas do começo ao fim, Bruna tem destino surpreendente

O destino de Bruna (Carla Cristina Cardoso) em Vai na Fé será inesperado para muitos fãs da novela da TV Globo. Nos próximos capítulos, a mãe de Kate (Clara Moneke) fica famosa e ganha muito dinheiro.

Com seu jeito direto e também leve, a vendedora vai agradar muito o público e suas quentinhas acabam virando uma febre e, com isso, ela fecha um contrato importante para a venda de comida.

Sol pode matar Theo no final de Vai na Fé? (Reprodução/Globo)

Mesmo sozinha, já que Sol (Sheron Menezzes) embarcou no sonho de viver da dança e da música, a personagem de Cristina Cardoso em Vai na Fé encara o desafio e ganha muito dinheiro e consegue mudar de vida. Na novela ela se transforma na maior vendedora de quentinhas de Piedade.

A absolvição de Theo em Vai na Fé

Nesta quinta-feira (13), o personagem de Emilio Dantas conseguiu o inimaginável pelas vítimas da novela. Na reta final da trama, o empresário conseguiu fazer com que o juiz Fenerich (Paulo Reis) desse uma absolvição.

Segundo o magistrado, a materialidade do crime não foi comprovada e, por isso, Theo é visto como inocente. Vitorioso, o empresário comemorou a conquista com Ricardo (Heitor Martinez) e Erika (Leticia Salles) no Charles Pierre.

Theo perde a cabeça e arma para os filhos em Vai na Fé (Reprodução/Globo)

Mas, o grupo foi surpreendido com a chegada de Jenifer (Bella Campos), que não se conforma com a vitória e bate-boca com o pai no restaurante. Ainda no capítulo desta quinta-feira (13), Clara (Regiane Alves) contou sobre o resultado do julgamento para Rafa (Caio Manhente) e Kate e todos lamentaram.

Enquanto isso, na casa de Marlene (Elisa Lucinda), Sol (Sheron Menezzes) incentivou a família a dar a volta por cima e não deixar que Theo atrapalhasse suas vidas. Mas toda a exposição desta história lhe custará um preço, que será mostrado nos próximos capítulos da novela da TV Globo.

