“Útero coçando”: Jojo Todynho publica foto de ‘filha’ e web repercute; confira

Você já imaginou como seria um futuro filho seu? Recentemente, um aplicativo de foto que utiliza inteligência artificial começou a bombar dando novas características para as pessoas, como um novo corpo, aparência mais nova, mais velha, e até mesmo filhos.

E foi dessa forma que Jojo Todynho encantou a internet nesta sexta-feira (14), ao publicar duas imagens com seus ‘futuros filhos’ feitos em inteligência artificial.

Na legenda, a cantora escreveu: “Útero coçando… vem neném!”

Confira as fotos:

Web reage à publicação de Jojo

Muitas pessoas se divertiram e comentaram a publicação. Entre os as mensagens, um usuário disse: “a carinha de barranqueira”. Outros disseram que as crianças não parecem a influenciadora. “Nem parece a Jojo”. Além disso, muitos outros comentários são perguntando qual o nome do aplicativo para a transformação. E você, o que achou?

‘Chico Moedas’: novo affair de Luísa Sonza é investidor e amigo de Casimiro

‘Chico Moedas’: novo affair de Luísa Sonza é amigo de Casimiro e investidor Imagem: reprodução Instagram (@ochicoin e @luisasonza)

Luísa Sonza, de 24 anos, estaria vivendo um novo relacionamento com Chico Veiga, de 27, mais conhecido na internet como Chico Moedas ou Chico Coins.

O rapaz não é totalmente anônimo, já que é figurinha carimbada nas lives do influenciador e jornalista Casimiro Miguel, além de investidor da área de criptomoedas, por isso o apelido.

A suspeita do relacionamento começou após a loira postar foto com o rapaz, que estava de costas, mas com os cabelos tingindo de loiro aparecendo. Na sequência, Chico postou uma foto e Luísa comentou: “Única...