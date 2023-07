‘Simpática’: Famoso defende Patrícia Poeta e recebe indireta de Sônia Abrão

Os atritos entre Patrícia Poeta e Sônia Abrão não acabaram. Mesmo depois da comandante oficial do Encontro processar a apresentadora do A Tarde é Sua, Celso Portiolli, do SBT, acabou entrando no imbróglio, que já foi parar na justiça.

A razão para isso aconteceu quando o contratado de Silvio Santos acabou afirmando que Patrícia foi uma pessoa muito simpática com ele e a jornalista da RedeTV! rebateu a fala, mostrando que continua incomodada com a apresentadora da Globo.

Patrícia Poeta notifica Sonia Abrão e pede retratação na TV (Reprodução)

Durante a sua participação no PodC, que é comandado por Celso Portiolli, Sonia Abrão disse que isso só aconteceu por ela saber quem ele é: “Ela foi muito legal com você porque você se chama Celso Portiolli, não Celso Soares. Se você tivesse outro sobrenome, a coisa ia complicar. Captou a mensagem?”.

A fala polêmica de Sônia seria referente às polêmicas envolvendo Patrícia Poeta e Manoel Soares, que chegaram a apresentar o Encontro juntos, nas manhãs da TV Globo, e acabaram gerando um certo cancelamento nas redes sociais.

Celso Portiolli defende Patrícia Poeta no PodC (Reprodução/Instagram)

LEIA TAMBÉM: Mulheres de Areia: Globo não corta cena de Tonho da Lua no hospício; relembre

A conversa entre os famosos ficou ainda mais quente, quando Celso perguntou sobre o processo movido por Patrícia Poeta. Sem papas na língua, a contratada da RedeTV! afirmou que a titular do Encontro “pode processar a vontade” e lembrou que isso é um direito dela.

Patrícia Poeta terá que enfrentar processo na Justiça

A crise que envolveu Patrícia Poeta e Manoel Soares nos bastidores do Encontro, na TV Globo, acabou indo parar na Justiça, já que a apresentadora do matinal moveu uma ação contra o colunista Alessandro Lo-Bianco, do programa A Tarde é Sua. Agora, a contratada da emissora carioca terá que arcar com outro problema: comparecer à audiência.

Patrícia Poeta terá que enfrentar Alessandro Lo-Bianco na Justiça (Reprodução/Globo)

Nesta semana, a Justiça de São Paulo negou um pedido da apresentadora da Globo para não comparecer à audiência virtual de conciliação na ação criminal que move contra o colega de Sônia Abrão, na RedeTV!, fazendo com que a famosa esteja sempre presente durante a ação.

“Considerando que a audiência de conciliação pautada será realizada por meio virtual e que não haverá qualquer possibilidade de exposição das partes ou de tumulto neste Fórum Criminal, não há motivo que justifique a dispensa da participação da querelante, até por ser uma importante oportunidade para que as partes se reconciliem e seu comparecimento pessoal reforça esta possibilidade”, decidiu a juíza Ana Claudia dos Santos Silla.

LEIA TAMBÉM: Eliana vai à Globo e Xuxa e Angélica retornam ao canal; entenda o motivo