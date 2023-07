Mulheres de Areia: Globo não corta cena de Tonho da Lua no hospício; relembre

Nos próximos capítulos de Mulheres de Areia, Tonho da Lua (Marcos Frota) cai em uma nova armação de Donato (Paulo Goulart) e vai parar no hospício. Na cena, o artista da reprise da TV Globo acaba bebendo leite adulterado e acaba ficando agressivo.

Para quem não lembra, o padrasto de Tonho aproveita que está sozinho para colocar um remédio na bebida do jovem, que fica muito agressivo, deixando todos com medo. Em seguida, o personagem de Paulo Goulart avisa César (Henri Pagnoncelli) e Marcos (Guilherme Fontes) que o amigo de Ruth (Glória Pires) está transtornado.

Mulheres de Areia: Tonho da Lua cai em golpe cruel de Donato (Reprodução/Globo)

Quem chama a ambulância para levar Tonho da Lua é Marcos, que ao perceber que ele está descontrolado toma a atitude, quase que imediatamente. Na cena, a equipe do hospício aplica um sedativo em da Lua e o leva em uma camisa de força.

LEIA TAMBÉM: Eliana vai à Globo e Xuxa e Angélica retornam ao canal; entenda o motivo

Depois do plano, Donato mostra-se desconfiado de tudo, mas se mantém como vítima de Tonho da Lua. Vale destacar que a cena vai movimentar muitos personagens de Mulheres de Areia.

Virgilio morre na reprise das tardes da Globo

Na reprise de Mulheres de Areia, Virgílio (Raul Cortez) cai em uma armação de Tônia (Andrea Beltrão), que vai usar um disfarce de espantalho para se vingar do empresário. Na cena, o ricaço tem diversas alucinações com o espantalho na praia, não resiste e morre de infarto.

Personagem de Raul Cortez morre em Mulheres de Areia (Reprodução/Globo)

A vingança vai acontecer depois que a personagem for feita de gato e sapato pelo empresário e acaba sendo obrigada a dormir com ele, em troca do dinheiro do resgate do irmão, Reginho (Fabricio Brittas).

Na cena, Tônia arrasta Virgílio até a praia onde dança freneticamente em volta dele, fazendo o empresário ter um grande surto e não resistindo. Depois disso, Clarita (Susana Vieira) e Marcos (Guilherme Fontes) vão procurar o ricaço, que será encontrado na praia, mas o médico acaba constatando o óbito.

LEIA TAMBÉM: Antonia Fontenelle manda na lata: “Show de Juliette é ruim, é flopada”