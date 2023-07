Miss Grêmio revela exigência de jogador do time para abandonar OnlyFans: “Foi otário e machista” Imagem: reprodução Instagram (@patyblond1)

Miss Grêmio 2023, Paty Blond utilizou as redes sociais para informar um caso incomum que viveu com um jogador do time.

A modelo e atriz conta que o rapaz pediu para que ela abandonasse o OnlyFans e o concurso de Miss da Copa do Brasil, além de ‘parar de se expor’ na internet.

“Fiquei triste e em choque, ele foi otário e machista ao exigir isso. Mais um sinal de relação abusiva. Se me conheceu assim, vendendo nudes e aparecendo de biquíni e lingerie na rede social, tem que respeitar. Esses jogadores se acham! Hoje levo muito a sério isso, é minha profissão”, disse a mulher, que segundo o site ‘Quem’, é uma das que mais fatura na plataforma.

A modelo disse que foi a primeira vez que passou por isso, e também informou que não iria abandonar a carreira no OnlyFans e no Privacy. Ela ainda fez um alerta para outras modelos do site.

LEIA TAMBÉM: Em Nova York, modelo relata dificuldades por trabalho devido ao cabelo: “O racismo existe em qualquer lugar”

“Sou livre, decidida e muito independente. Nenhum homem vai dizer o que devo ou não fazer. E nenhuma mulher deveria ouvir propostas como essa. É machismo e hipocrisia.”

Segundo a criadora de conteúdo, ela investe em uma equipe profissional para para elaborar os conteúdos. Resultado disso é o faturamento de R$ 45 mil, segundo ela. “É um desafio para mim. Não quero ficar restrita aos nudes”, que disse que o concurso de Miss foi uma forma de se destacar.

LEIA MAIS:

⋅ Está com saudade do Linha Direta? Assista este documentário sobre crime real

⋅ Família de produtor morto em queda de avião processa equipe de Marília Mendonça

⋅ ‘Simpática’: Famoso defende Patrícia Poeta e recebe indireta de Sônia Abrão