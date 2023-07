Georgina Rodríguez, parceira de CR7, surge com bolsa de grife e impressiona internautas (Reprodução/Instagram @georginagio)

Após semanas de férias, Georgina Rodríguez, a modelo de 29 anos de idade, voltou à rotina de trabalhos e compartilhou em suas redes sociais. No entanto, a famosa ainda compartilhou mais registros ao lado de Cristiano Ronaldo, o craque da seleção portuguesa de 38 anos, nesta sexta-feira (14).

Em um carrossel de fotos no Instagram, a famosa surge mais uma vez em passeio de barco ao lado do jogador de futebol. Em algumas imagens, Georgina ressalta seu look e suas joias. Na composição, a famosa esbanja uma bolsa rosa shock da grife italiana Le Silla. “Muito amor”, legendou ela em sua publicação.

Georgina Rodríguez, parceira de CR7, surge com bolsa de grife e impressiona internautas (Reprodução/Instagram @georginagio)

Após compartilhar os registros, diversos internautas interagiram com a postagem. “A mulher que fez o Cristiano Ronaldo mais feliz”, comentou um internauta na rede. “Me empresta uma bolsa dessa para o meu verão”, registrou uma seguidora da modelo. Outros usuários da rede social ainda deixaram GIFs e emojis de coração na publicação de Georgina.

Leia mais:

‘Work Day’

Embora os registros das férias de Georgina Rodríguez ainda estejam presentes, a modelo retomou os trabalhos. A influenciadora digital aproveitou algumas semanas com diversos passeios de barco ao lado dos filhos e do parceiro, o craque da seleção portuguesa Cristiano Ronaldo.

Nesta quinta-feira (13), a famosa mostrou ter voltado à rotina de trabalho, por meio de uma publicação. Usando um vestido rosa e portando uma bolsa roxa em contraste, a famosa fez um story no Instagram, usando a hashtag “#WorkDay”, em tradução livre: “dia de trabalho”.

Com uma maquiagem sutil, a modelo também surgiu portando seus artigos de joalheria. Na imagem, é possível se deparar com um colar brilhante, bem como seus anéis e pulseiras.

Após a sessão de férias tendo sido expirada, Georgina Rodríguez retornou à rotina de compartilhar seus próximos trabalhos para seus mais de 50 milhões de seguidores. Sempre quando atualiza seu feed, a famosa arranca impressões dos internautas, que seguem à espreita de uma novidade.