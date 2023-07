Parentes do produtor Henrique Bahia, que morreu no acidente aéreo junto de Marília Mendonça em 5 de novembro de 2021, estão lutando na Justiça contra a equipe da cantora.

De acordo com o ‘Metrópoles’, a família pede que um vínculo empregatício seja reconhecido entre o produtor e artista, com quem Henrique trabalhou por anos.

Segundo o site, George Freitas, pai do rapaz, compartilhou uma imagem do filho no início do mês, pedindo para que ‘a Justiça seja feita’. Na ocasião, ele destacou que o produtor trabalhava 24 horas por dia.

“Que a Justiça seja feita e que reconheçam o seu vínculo empregatício, em nome do seu legado, do seu profissionalismo e de tudo o que você representou para os que trabalharam e conviveram com você! Você não só trabalhava por um escritório/artista, você vivia 24 horas em função do seu trabalho, você deu seu sangue em tudo o que fez. Essa luta será até o fim de todos os seus familiares e amigos [...]”, escreveu.

Família de produtor morto em queda de avião processa equipe de Marília Mendonça Imagem: reprodução redes sociais/Metrópoles

Ainda de acordo com a matéria, a assessoria da cantora confirmou a existência do processo trabalhista, contudo, ele ocorre em segredo de Justiça.

LEIA TAMBÉM: Vai na Fé: Vendendo quentinhas do começo ao fim, Bruna tem destino surpreendente

“É verdadeira a informação que existe uma ação trabalhista em curso perante a Justiça do Trabalho proposta pelo filho do Henrique Bahia, representado pela sua mãe. Esclarecemos que a audiência realizada no último dia 07/07/2023 tinha como única finalidade definir se o processo deve tramitar junto a Vara do Trabalho de Divinópolis-MG ou se perante uma das Varas do Trabalho de Goiânia-Goiás. Contudo, não podemos fornecer maiores detalhes sobre o processo, uma vez que ele tramita em segredo de Justiça”, diz a parte da nota divulgada pela colunista Fábia Oliveira.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ ‘Simpática’: Famoso defende Patrícia Poeta e recebe indireta de Sônia Abrão

⋅ Elogios e reclamações: Fãs de Xuxa se dividem, mas reagem ao documentário inédito

⋅ Eliana vai à Globo e Xuxa e Angélica retornam ao canal; entenda o motivo