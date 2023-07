Está com saudade do Linha Direta? Assista este documentário sobre crime real

Sob o comando de Pedro Bial, o Linha Direta já se despediu do público da TV Globo. Mas, para quem está com saudade do programa que reúne crimes reais o documentário Cadê o Amarildo? pode ser a solução.

Estreando, nesta sexta-feira (14), no catálogo do Globoplay, a produção reúne depoimentos e revela material inédito sobre o desaparecimento do ajudante de pedreiro Amarildo de Souza, ocorrido na favela da Rocinha, no Rio de Janeiro, há 10 anos, e que continua sem respostas.

Agência Brasil

Querendo saber onde está o corpo de Amarildo, o documentário mergulha nos detalhes do julgamento dos policiais militares envolvidos no crime e reúne testemunhas. Tudo para construir o passo a passo daquilo que aconteceu na noite de 14 de julho, na favela da Rocinha, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

Dirigido por Rafael Norton, o documentário também relembra que o ajudante de pedreiro foi detido por policiais militares na porta da sua casa e levado para a Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) da região e, depois disso, ele nunca mais foi visto.

Anderson Gomes Dias de Souza, filho de Amarildo, fala sobre o crime no documentário do Globoplay (Divulgação/Globo)

O filme documental, que é inédito, reconstitui passo a passo as últimas horas de vida de Amarildo na narração de testemunhas e réus durante o julgamento do caso: “Este documentário vai provocar um grande impacto, já que mostra como Amarildo desapareceu e nos leva para dentro das ações daquela noite”, disse o diretor-executivo de Jornalismo da Globo, Ricardo Villela.

O documentário Cadê o Amarildo? também reúne a esposa, filhos, uma irmã e uma sobrinha de Amarildo, que não foram indenizados até hoje e continuam morando na favela da Rocinha. O depoimento dos promotores que cuidaram do caso, do delegado responsável pelas investigações, do ex-secretário de Segurança Pública José Mariano Beltrame, e da deputada estadual e ex-chefe da Polícia Civil Martha Rocha, também fazem parte do filme.

