Elogios e reclamações: Fãs de Xuxa se dividem, mas reagem ao documentário inédito

Xuxa, o documentário estreou, finalmente, no Globoplay, levando os fãs da apresentadora à loucura e também às redes sociais, onde lembraram de momentos e elogiaram a chamada rainha dos baixinhos. Mas, apenas uma coisa acabou tirando as pessoas do sério.

Ao assistir o primeiro episódio da série documental, muitos anônimos foram ao Twitter dar sua opinião sobre a apresentadora, que passou por três emissoras em sua carreira: TV Manchete, TV Globo e Record TV. Entre os principais elogios estão: maravilhosa, rainha, eterna e fantástica.

GRANDONA demais. Jamais vai haver outro fenômeno igual a Xuxa nesse país.#XuxaODocumentário pic.twitter.com/Pwuk16rAUQ — QueDifícilSerEu (@QueDificilSerEu) July 14, 2023

Produzido para o streaming, no ano em que Xuxa Meneghel completou 60 anos, o documentário inédito traz momentos vividos por ela e também algumas personalidades que passaram por sua vida, como a ex-empresária Marlene Mattos e o apresentador Sérgio Mallandro, que é seu amigo fora das câmeras.

“Assisti ao primeiro episódio e fiquei encantado. A Xuxa é uma lenda que admiro muito. Ela foi minha primeira diva. Seu impacto global é impressionante, com recordes de vendas em várias mídias. Ela marcou um X na história!”, disse uma pessoa.

Outra fã de Xuxa disse que a famosa é “grandona demais” e que jamais haverá um outro fenômeno igual ela no Brasil: “Eu nunca quis ser a Xuxa. Sempre quis ser uma Paquita”, brincou uma seguidora.

Há também quem se lembre do passado. Uma admiradora do trabalho de Xuxa relatou que quando era criança chamava as amigas para brincar e colocava as músicas dela para tocar: “Me lembro que eu colocava o disco das Paquitas”.

Por essa crítica ninguém esperava?

A estreia do Xuxa, o documentário dominou as redes sociais, mas durante a madrugada desta sexta-feira (14), muitos admiradores focaram em uma reclamação. Segundo eles, é injusto o projeto ser exibido semanalmente.

“Queria maratonar o documentário da Xuxa, não gostei de ser semanal, nesse caso”, pontuou uma pessoa, no Twitter.

Sabendo que o documentário está dividido em cinco episódios, outro fã também criticou, mas lembrou que como admirador é muito bom “poder reviver momentos tão importantes da infância onde eu sempre me realizei assistindo aos programas da loira”.

