Eliana vai à Globo e Xuxa e Angélica retornam ao canal; entenda o motivo

Que Xuxa, Angélica e Eliana são amigas e possuem um famoso grupo no Whatsapp todo mundo sabe. Mas, agora, as apresentadoras infantis surpreenderam os fãs ao anunciar que vão apresentar o Criança Esperança de 2023, na TV Globo, que acontece no dia 7 de agosto.

“Quase depois de 10 anos sem estar participando do Criança Esperança, estou de volta. E estou trazendo um reforço maravilhoso comigo, porque se o assunto é criança, se o assunto é baixinho, não podia faltar. Então, olha só quem vai estar comigo pela primeira vez cantando no Criança Esperança no dia 7 de agosto: Angélica e Eliana”, revelou Xuxa Meneghel.

🚨 ATENÇÃO: Sim, teremos @xuxameneghel, @angelicaksy e @eliana no show do #CriançaEsperança 2023 ✨ Tá pensando que acabou? Também teremos Ludmilla, Ana Castela, Leo Santana e muito mais! Todo mundo com a roupa de ir? Porque eu já tô! @crian_esperanca pic.twitter.com/0d4JlBGo15 — TV Globo 📺 (@tvglobo) July 14, 2023

Com a notícia, a web não ficou calada e movimentou os fãs das três celebridades: A Mara não tem um dia de paz. Agora, Angélica, Eliana e Xuxa vão estar no Criança Esperança na Globo”, escreveu um anônimo, no Twitter, colocando também muitos emojis de risada.

Um segundo publicou um meme para demonstrar a reação de Mara ao ver o anúncio da Globo: ‘A Mara Maravilha quando viu que a Xuxa não convidou ela pro Criança Esperança”, brincou.

A Mara Maravilha quando viu que a Xuxa não convidou ela pro Criança Esperança: pic.twitter.com/Ve0BIXpjNM — Deixe ele que ele é formado (@danielnascis) July 14, 2023

Outro lembrou que essa não foi a primeira vez que a morena é deixada de lado pelas famosas: “Como de costume, Mara Maravilha está de fora de mais um encontro entre Xuxa, Angélica e Eliana, agora no Criança Esperança”.

Já um quarto perfil disse que a volta de Xuxa ao programa Criança Esperança é “histórica”, afinal, a apresentadora esteve durante muitos anos no comando, junto com Renato Aragão: “Histórico! E que delícia ver a Xuxa com a camiseta do Criança Esperança. Estou doido para ver o programa!”, escreveu o fã da rainha dos baixinhos.

🚨 Como de costume, Mara Maravilha está de fora de mais um encontro entre Xuxa, Angélica e Eliana, agora no Criança Esperança. 💅 pic.twitter.com/soP3AMAbZY — JeitoGossip (@jeitogossip) July 14, 2023

