Coxinha gigante e diversão: Tati Machado e Valéria Almeida se despedem

Tati Machado e Valéria Almeida assumiram o comando do Encontro por duas semanas, mas os fãs do matinal da TV Globo precisaram usar as redes sociais para se despedir da dupla, que foi muito elogiada.

No último dia, as substitutas de Patrícia Poeta ganharam até um “lanchinho básico”, que virou uma brincadeira no estúdio. Ao vivo, Tati até apareceu com um serrote para cortar um pão gigante: “Gente, eu amei…está muito prático”, disse a jornalista, que fala sobre celebridades no Encontro.

Encontro: Misto gigante diverte Tati Machado e Valéria Almeida (Reprodução/Globo)

A brincadeira, no entanto, não foi apenas para divertir o público. Depois de se divertirem, elas chamaram o repórter Tiago Simpatia, que estava em uma padaria de São Paulo, especializada em fazer produtos gigantes.

Já no Twitter, quem acompanhou o Encontro com Tati Machado e Valéria Almeida também aproveitou. Um fã lembrou que levar comidas gigantes é um dos “clássicos dos programas de variedade” e outro destacou que gostava de comer “misto quente e depois pizza”, entrando de cabeça na matéria do matinal.

Repórter vai até padaria que vende produtos gigantes em São Paulo (Reprodução/Globo)

Mas, antes da despedida, já que Patrícia Poeta retorna na próxima segunda-feira (17), aparentemente sozinha, já que Manoel Soares não está mais na Globo, alguns fãs preferiram elogiar, chamando Tati e Valéria de “as melhores”.

Uma outra também aproveitou para dar uma sugestão para a direção da emissora carioca: “Eu não sei vocês, mas por mim a Tati e a Valéria podem continuar como apresentadoras no Encontro. Dupla perfeita!”.

Porém, há quem tenha ido ao Twitter para lembrar que esta sexta-feira (14) foi o “último dia das meninas” e também que na próxima segunda-feira (17), Patrícia Poeta está de volta ao programa matinal, que deve ganhar um novo formato.

