‘Chico Moedas’: novo affair de Luísa Sonza é investidor e amigo de Casimiro

Luísa Sonza, de 24 anos, estaria vivendo um novo relacionamento com Chico Veiga, de 27, mais conhecido na internet como Chico Moedas ou Chico Coins.

O rapaz não é totalmente anônimo, já que é figurinha carimbada nas lives do influenciador e jornalista Casimiro Miguel, além de investidor da área de criptomoedas, por isso o apelido.

A suspeita do relacionamento começou após a loira postar foto com o rapaz, que estava de costas, mas com os cabelos tingindo de loiro aparecendo. Na sequência, Chico postou uma foto e Luísa comentou: “Única e exclusivamente meu”.

Entenda porque web está associando nome de Neymar e Luísa Sonza após jogador assumir traição

Após serem divulgados vídeos de Neymar com uma amante durante o último Dia dos Namorados, os nomes do jogador e de sua parceira, Bruna Biancardi, não saíram das trends. Ua semana depois, o craque da seleção brasileira resolveu se manifestar por meio de suas redes sociais para se desculpar pelo erro.

Mas afinal, o que esta carta aberta tem a ver com a cantora Luísa Sonza?

Nas redes sociais, os fãs da cantora Luísa Sonza ficaram indignados com a recepção dos fãs e amigos de Neymar. Uma vez que o jogador assumiu ter traído sua companheira, que está grávida e, ainda assim, recebeu todo o apoio. Chegando a ter comentários elogiando a atitude de assumir o erro.

A indignação vem após a cantora ter sofrido diversas acusações de ter traído Whinderson Nunes, quando terminaram o relacionamento, há três anos. E, mesmo após ter sido comprovado por ela e pelo humorista que as acusações eram falsas, “haters” continuaram atacando a cantora.

“Neymar faz post pedindo desculpas para Bruna por conta da traição… os comentários? tudo apoiando o neymar e dando parabéns por ele ter reconhecido o erro. BIZARRO. E sim, por muito menos Luisa Sonza foi chamada de “vagabunda” e até ameaçada de morte”, foi uma das publicações em defesa de Luisa.

