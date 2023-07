Bruna Marquezine se junta a atores em greve de Hollywood: ‘ao lado de iniciativas que lutem pelo progresso’

Nesta sexta-feira, 14 de julho, a atriz Bruna Marquezine se manifestou a favor de outros atores mostrando que apoia a greve dos atores de Hollywood, que se iniciou nesta quinta-feira, 13.

A atriz brasileira, que atuará no novo filme da DC Comics, com estreia prevista para agosto, Besouro Azul, fez um post em suas redes sociais, compartilhando um vídeo do ator Xolo Maridueña, protagonista do longa, dizendo que também fará parte da paralisação. Ela iniciou a publicação agradecendo aos fãs e explicando sobre a greve:

“Muito obrigada por todo o carinho. A partir da meia-noite de hoje, horário do pacífico, entrará em vigor a greve sindical dos atores do SAG-AFTRA. Estarei sempre ao lado de iniciativas que lutem pelo progresso da comunidade artística, seja no meu país ou no exterior”, escreveu ela.

Marquezine, que interpretará o papel de Penny, no filme da DC, continuou a legenda, pedindo apoio de seus fãs para a divulgação do longa: “Como os atores não podem mais participar de qualquer divulgação de seus projetos até o fim da greve, o apoio dos fãs será fundamental para trazer a visibilidade e o reconhecimento que Besouro Azul merece”, continuou.

A atriz ainda agradeceu ao elenco do filme no final de seu texto, que também contou com uma versão em inglês: “Serei sempre grata a minha família Besouro Azul, elenco e equipe. Estou com vocês”, finalizou.

O Sindicato dos Atores (SAG-AFTRA) que Marquezine se refere, entrou em greve, mais uma vez, já que as negociações com a Aliança dos Produtores de Filmes e Televisão (AMPTP) não resultarem em acordo entre as partes. A paralisação dos atores, agora somará com a paralização dos roteiristas, que começou em maio.

Além da atriz brasileira, nomes como Brad Pitt, Meryl Streep, Matt Damon, Robert Downey Junior e Jennifer Lawrence, também apoiam a greve.