Após estado delicado, MC Marcinho passa por nova cirurgia e coloca coração artificial

Após estado delicado, o funkeiro MC Marcinho passou por nova cirurgia e colocou um coração artificial.

Um novo boletim médico, do Hospital Copa D’Or do Rio de Janeiro, revelou detalhes do estádo de saúde.

Anteriormente, a equipe feito um pedido de orações: “Nosso príncipe do funk está estável, porém encontra-se em um estado de saúde delicado, devido a seu tratamento cardíaco, tão logo seja possível traremos uma informação mais precisa baseada no boletim médico oficial”.

“O momento é de oração por sua plena recuperação. Contamos com vocês nessa corrente de fé!”,

No novo boletim, foi informado que ele segue em recuperação.

“O paciente Marcio Andrpe Nepocumeno Garcia, internado no Hospital Copa D’Or desde o dia 27-06-23, foi submetido a cirurgia para implante de coração arfiticial. O procedimento foi realizado sem intercorrências. No momento segue estável e em recuperação”, detalhou.

Confira documento:

