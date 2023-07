Assim como para muita gente, Georgina Rodríguez também teve seu momento de férias expirado. A modelo, de 29 anos de idade, passou algumas semanas aproveitando diversos passeios de barco ao lado dos filhos e do parceiro, o craque da seleção portuguesa Cristiano Ronaldo. Nesta quinta-feira (13), a influenciadora digital mostrou ter voltado à rotina de trabalho, por meio de uma publicação.

Usando um vestido rosa e portando uma bolsa roxa em contraste, a famosa fez um story no Instagram, usando a hashtag “#WorkDay”, em tradução livre: “dia de trabalho”. Com uma maquiagem sutil, a modelo também surgiu portando seus artigos de joalheria. Na imagem, é possível se deparar com um colar brilhante, bem como seus anéis e pulseiras.

‘Work Day’: Georgina Rodríguez volta à rotina após semanas de férias com Cristiano Ronaldo e filhos (Reprodução/Instagram @georginagio)

Com a sessão de férias tendo sido expirada, Georgina Rodríguez retornará à rotina de compartilhar seus próximos trabalhos para seus mais de 50 milhões de seguidores. Sempre quando atualiza seu feed, a famosa arranca impressões dos internautas, que seguem à espreita de uma novidade.

Leia mais:

Interação no Brasil

Karoline Lima, ex do jogador do Real Madrid, Éder Militão, deu uma grande festa de um ano à filha Cecília, na última segunda-feira (10). Amãe da pequena, não deixou de registrar os momentos de seu aniversário e movimentou suas redes sociais. Os registros renderam até mesmo o comentário de Georgina Rodríguez.

Georgina Rodríguez, parceira de CR7, agita web ao comentar foto de Karoline Lima, ex de Éder Militão (Reprodução/Instagram @georginagio e @karolinel)

Já na terça-feira (12), Karoline compartilhou algumas fotos da filha, que também contou com a presença do pai no evento. Os registros viralizaram no Instagram, ao reuní-los na celebração. Esse também foi um dos motivos pelo qual os seguidores da criadora de conteúdo foram ao delírio.

“A quarta foto: habla, rainha”, escreveu a inflencer na legenda da postagem, se referindo a uma das imagens em que Cecília surge falando no microfone com os convidados. Nos comentários, Georgina Rodríguez decidiu deixar uma impressão e comentou: “Rainhas”. Após deixar sua mensagem, o texto da modelo hispano-argentina recebeu cerca de 90 mil curtidas em menos de 24 horas.