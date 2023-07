“Túlio tirou a sorte grande”: após publicação de Fátima Bernardes, fãs enaltecem a jornalista

A jornalista e apresentadora Fátima Bernardes está no auge da sua beleza aos 60 anos. Sempre pronta para mudanças, a comandante do The Voice Brasil acaba de publicar o seu mais novo visual em suas redes sociais.

Na noite desta quarta-feira, 12 de julho, a apresentadora compartilhou um vídeo em sua conta do Instagram mostrando o seu novo cabelo, mais curto e com ondas e mechas douradas. Na legenda, Fátima escreveu: “Mudei e gostei. Você entendeu exatamente o que eu queria, @marcosaguiarhair”, agradecendo ao cabeleireiro que fez Marcos Aguiar.

Poucas horas depois de publicar o reels, a jornalista já tem mais de 52 mil curtidas e milhares de comentários aprovando a mudança no visual. E, além da pessoas enaltecerem a apresentadora, muitos seguidores comentaram sobre a sorte de seu namorado, o político Túlio Gadelha, em ter ela como namorada.

“Túlio tirou a sorte grande”, comentou uma seguidora, enquanto outra comentou: “Adoro sua disposição em fazer mudanças! Ficou linda demais!”.

E os elogios não param: “linda ...independente de mudança o seu interior faz toda diferença” e “quero ser igual a você quando eu crescer .. linda”, comentaram outras fãs.

O hair stylist também marcou presença na publicação, orgulhoso da mudança da apresentadora do The Voice Kids: “onstruir confiança leva tempo e eu me sinto muito grato por conseguir conquistar a sua”.

Fátima Bernardes é conhecida não só pelas mudanças no visual, mas também pelas mudanças em sua carreira. Após 13 anos afrente do Jornal Nacional, a jornalista mudou para um programa matinal, que hoje é comandado por Patrícia Poeta, o Encontro e, após deixá-lo, hoje está a frente tanto do The Voice Brasil, quanto do The Voice Kids. Fátima também passou pelo Jornal da Globo e pelo Fantástico. Que mulher!

