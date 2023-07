Shakira alimentou rumores de romance com atleta da NBA após novo encontro surpreendente

Shakira está sempre nos holofotes e, desde que foi capturada em Londres na sexta-feira, 7 de julho, após estar na Semana de Moda de Paris, as especulações sobre seus motivos para estar lá no mesmo fim de semana em que o Grande Prêmio de Fórmula 1 foram atualizadas com sucesso. Afinal, seus fãs só querem saber se é real ou não o seu romance com o piloto Lewis Hamilton.

📸 | Daily Mail pública fotos de Shakira em jantar com o astro da NBA Jimmy Butler na quarta-feira, em Londres. pic.twitter.com/2UEL1Zjd02 — Shakira Brasil | Fã Clube (@Shakira_Brasil) July 13, 2023

Apesar das especulações, a própria cantora colombiana revelou que estava na capital da Inglaterra gravando novas músicas, em um post no seu Instagram. E, além das especulações de um possível romance com Hamiltom há outro na jogada: Jimmy Buttler, jogador da NBA pelo time do Miami Heat.

E, segundo o Daily Mail, Shakira aproveitou a passagem em Londres para não só encontrar Hamilton, mas também o jogador da NBA. O jornal publicou que a cantora e Jimmy Buttler desfrutaram de um jantar romântico no Novikov Restaurant & Bar, localizado em Londres.

Shakira fuels dating rumors with NBA star Jimmy Butler in London after enjoying dinner together https://t.co/NXQipZOWGU pic.twitter.com/dvnFKXg7k4 — Daily Mail US (@DailyMail) July 13, 2023

Apesar da cantora e do americano tentarem passar despercebidos pelas câmeras dos paparazzis que estavam no local, chegando separados, a imprensa britânica garantiu que o encontro aconteceu depois das 22h e que eles deixaram o local após 1h30. Além disso, o Daily Mail apontou que a cantora e o jogador de basquete seguiram caminhos diferentes.

Até o momento, a cantora não confirmou se foi ou não um encontro romântico, ou se teve algumas conotação empresariais, por exemplo.

Shakira and NBA star Jimmy Butler fuel dating rumors with ‘cozy’ dinner in London https://t.co/apN97D3h7U pic.twitter.com/cBqBEvoVBb — Page Six (@PageSix) July 13, 2023

Os seguidores terão que esperar um pouco mais para saber se Shakira está pronta para um novo romance, afinal a discrição tem sido um ponto forte da colombiana no que se trata a sua vida amorosa.

