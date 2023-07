‘Não há motivo’: Justiça nega pedido de Patrícia Poeta envolvendo processo

A crise que envolveu Patrícia Poeta e Manoel Soares nos bastidores do Encontro, na TV Globo, acabou indo parar na Justiça, já que a apresentadora do matinal moveu uma ação contra o colunista Alessandro Lo-Bianco, do programa A Tarde é Sua. Agora, a contratada da emissora carioca terá que arcar com outro problema: comparecer à audiência.

Nesta semana, a Justiça de São Paulo negou um pedido da apresentadora da Globo para não comparecer à audiência virtual de conciliação na ação criminal que move contra o colega de Sônia Abrão, na RedeTV!, fazendo com que a famosa esteja sempre presente durante a ação.

Alessandro Lo-Bianco diz não para Patrícia Poeta (Reprodução/Instagram)

Vale lembrar que, por meio de seus advogados, a apresentadora do Encontro fez um pedido ao judiciário para não comparecer à audiência, já que se sentiria constrangida e abalada para ficar perto de Lo-Bianco, mesmo que virtualmente. No entanto, o pedido foi negado pela juíza Ana Claudia dos Santos Silla e ela terá que depor na presença do comentarista da RedeTV!.

Durante o processo, a juíza Ana Claudia recebeu um pedido do Ministério Público que negasse a solicitação de Patrícia Poeta: “Considerando que a audiência de conciliação pautada será realizada por meio virtual e que não haverá qualquer possibilidade de exposição das partes ou de tumulto neste Fórum Criminal, não há motivo que justifique a dispensa da participação da querelante, até por ser uma importante oportunidade para que as partes se reconciliem e seu comparecimento pessoal reforça esta possibilidade”, decidiu a magistrada.

LEIA TAMBÉM: ‘Não é fácil’: Tati Machado revela detalhes ao substituir Patrícia Poeta

Patrícia Poeta pediu uma retratação para Alessandro Lo-Bianco, da RedeTV! (Reprodução/Globo)

O encontro entre Patrícia e Lo-Bianco está marcado para o próximo dia 2 de agosto, em uma conciliação virtual.

Relembre a briga entre os jornalistas

Patrícia Poeta entrou com uma ação contra Alessandro Lo-Bianco, onde pede uma indenização financeira e uma condenação por injúria. Segundo a contratada da TV Globo, o jornalista da RedeTV! faz uma certa perseguição e cria mentiras sobre os bastidores do Encontro. Além do colunista, a apresentadora Sônia Abrão, do A Tarde é Sua, também está sendo processada pela famosa.

LEIA TAMBÉM: Mulheres de Areia: Virgílio cai em cilada e morre na reprise da TV Globo